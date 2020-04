Los Angeles. Bill Withers ist tot. Der US-Musiker wurde mit Hits wie „Ain’t No Sunshine“ und „Lean on Me“ weltbekannt. Withers wurde 81 Jahre alt.

Er sang „Ain’t No Sunshine“: Soul-Star Bill Withers ist tot

Hits wie „Ain’t No Sunshine“, „Lean on me“ und „Lovely Day“ machten ihn weltbekannt, nun ist der US-Soulsänger Bill Withers gestorben. Der dreifache Grammy-Gewinner erlag im Alter von 81 Jahren einem Herzleiden, wie seine Familie am Freitag mitteilte. Er starb demnach bereits am Montag in Los Angeles.

Withers gilt als einer der größten Soulmusiker der Geschichte. Neben „Ain’t No Sunshine“, „Lean on me“ und „Lovely Day“ war auch „Just The Two of Us“ einer seiner großen Hits.. Er wurde in seiner Karriere für neun Grammys nominiert und gewann die begehrte Auszeichnung drei Mal.

„Wir sind angesichts des Verlustes unseres geliebten und treuen Ehemanns und Vaters am Boden zerstört“, erklärte seine Familie am Freitag. „In diesen schwierigen Zeiten beten wir, dass seine Musik Trost und Unterhaltung spendet.“

Bill Withers bei einem Auftritt auf Hawaii im Jahr 1972. Foto: RTSimon / MediaPunch via www.imago-images.de / imago images/MediaPunch

US-Promis kondolieren nach Tod von Bill Withers

Der 1938 als jüngstes von sechs Kindern eines Bergarbeiters im armen Kohlebergwerksort Slab Fork in West Virginia geborene Withers hatte innerhalb von rund 20 Jahren zahlreiche Welthits geschrieben. Danach hatte er sich fast komplett aus der Öffentlichkeit zurückgezogen und seit den 80er Jahren in den Bergen von Los Angeles gelebt.

Zahlreiche Prominente betrauerten die Nachricht vom Tod des Musikers im Internet. „Einer der Größten aller Zeiten ist tot“, schrieb Ivanka Trump, Tochter von US-Präsident Donald Trump, bei Twitter. „Oh Mann, Bill Withers war wirklich der Größte“, kommentierte Chance the Rapper.

(afp/dpa/br)