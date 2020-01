Auch am Hirschgarten soll eine Stunde Parken ab Februar 2 Euro kosten, 50 Cent mehr als jetzt.

Erfurt. Wer in Erfurt parkt, soll künftig 2 Euro pro Stunde zahlen. Dabei ist nicht klar, wem die Maßnahme mehr dient: der Umwelt oder dem Haushalt.

Erfurt stopft Haushaltsloch mit höheren Parkgebühren

Oberbürgermeister Andreas Bausewein (SPD) will die Parkgebühren in der Erfurter Kernstadt handstreichartig erhöhen. Wie die Stadtverwaltung am Donnerstag mitteilte, soll eine Stunde Parkzeit bereits ab 1. Februar 2 Euro statt wie bisher 1,50 Euro kosten. Die Tarife für das Shopping-Ticket (5 Euro für 4 Stunden) und das Tagesticket (10 Euro) sowie für Reisebusse und Caravans bleiben stabil, heißt es.

Die Stadtverwaltung begründet den Schritt mit Umweltaspekten. Doch bleibt sie eine Erklärung dafür schuldig, warum die Maßnahme quasi von jetzt auf gleich umgesetzt werden soll. Die Parkgebühren gehören zu den Themen aus dem übertragenen Wirkungskreis, die allein vom Oberbürgermeister bearbeitet werden. Der Stadtrat hat kein Mitbestimmungsrecht. Erhöhung sei schon länger geplant gewesen Laut Frank Helbing, dem kommissarischen Leiter Verkehr im Tiefbauamt, traf Bausewein die Entscheidung in seiner Dienstberatung am 16. Januar. Geplant sei eine solche Erhöhung aber schon länger gewesen. Bislang ist noch nicht einmal der Verkehrsausschuss informiert worden, bestätigt der Ausschuss-Vorsitzende Dominik Kordon (CDU). Der Ausschuss tagte zuletzt am 21. Januar. Die Umstände legen nahe, dass die höheren Parkgebühren auch ein Haushaltsloch abdecken sollen. Die Einnahmen aus Parkgebühren haben im Vorjahr etwa 2 Millionen Euro betragen – 1,8 Millionen Euro waren geplant. Im Entwurf des Nachtragshaushalts sind 2,45 Millionen Euro angesetzt. Der Haushalt soll am 5. Februar beschlossen werden. Abteilungsleiter beteuert: Wir wollen Leute nicht abzocken „Wir machen das nicht, weil wir die Leute abzocken wollen, sondern weil das der Stand der Zeit ist“, betont jedoch Abteilungsleiter Helbing. Er begründet die Tariferhöhung mit zwei wesentlichen Argumenten. „Die Preise für das Parken in der Innenstadt sind besonders für Pendler ein Anreiz, ihr Mobilitätsverhalten anzupassen und statt des Autos umweltfreundliche Angebote wie den öffentlichen Nahverkehr zu nutzen“, sagt er. Umfragen würden zeigen, dass die Hälfte der Kfz-Pendler alternative Mobilitätsangebote wie Park-and-Ride nutzen würde, wenn „die Fahrt mit dem ÖPNV vom P+R-Platz kostengünstiger wäre als Parken am Ziel“. Zudem folge Erfurt dem Beispiel vergleichbarer Städte. Dort seien 2 Euro pro Stunde durchaus üblich. Doch lässt die Verwaltung mindestens drei andere Aspekte völlig außer Acht. Zum einen hatte Umweltdezernent Andreas Horn (CDU) eine Maßnahmeliste mit Umwelt- und Verkehrsthemen angekündigt, die er mit allen Stadtrats-Fraktionen diskutieren möchte. Warum die Tariferhöhung nicht in diesem Rahmen besprochen wird, sondern sogleich erfolgen soll, erschließt sich ohne Hintergedanken an den Haushalt nicht. Autofahrer weichen immer mehr auf nicht bewirtschaftete Straßen aus Zudem widerspricht die Aussage, die Zielgruppe der Tariferhöhung seien vor allem Pendler, der Tarif-Wirklichkeit. Das Tagesticket für 10 Euro, das sich für Pendler am besten eignet, wird ja gerade nicht im Preis erhöht. Drittens kommt die Tariferhöhung zu einer Zeit, da die Anwohner aus den Straßen rund um das bewirtschaftete Kernstadt-Gebiet immer lauter protestieren. Sie beklagen den gewachsenen Parkdruck, weil seit der Aufstellung von 100 neuen Parkscheinautomaten im Jahr 2018 immer mehr Autofahrer in ihre nicht bewirtschafteten Straßen ausweichen würden. Die Stadtverwaltung vertröstete die betroffenen Anwohner auf das Frühjahr. Dann erst seien die Folgen des neuen Parkraumkonzeptes ausgewertet. Von den Daten sollte abhängen, ob die bewirtschaftete Zone möglicherweise auf weitere Straßen ausgeweitet wird. Während die Anwohner vertröstet werden, schafft die Stadtverwaltung Fakten. Denn es ist zu vermuten, dass höhere Tarife in den bewirtschafteten Straßen den Druck auf die Nachbarbereiche noch weiter steigen lassen. Cyriakstraße in Erfurt ist Opfer des Parkraumkonzeptes Wer parken will, muss zahlen: Erfurt nimmt weitere Parkautomaten in Betrieb In den Sommerferien wird Erfurt zur Großbaustelle