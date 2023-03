Es ist wieder soweit: Im Mai findet der 67. ESC statt. Diesmal aber nicht im Gewinnerland, sondern in Liverpool.

ESC 2023: Alle Infos zum Song Contest in Liverpool

Eurovision Song Contest So sehen Sie den ESC-Vorentscheid 2023 live im TV und Stream

Berlin. Am Freitag findet der deutsche Vorentscheid für den ESC 2023 statt. So können Sie "Unser Lied für Liverpool" im TV und Stream sehen.

Wer fährt 2023 für Deutschland zum Eurovision Song Contest? Diese Entscheidung fällt bei "Unser Lied für Liverpool". Neun Acts treten in der ARD-Show an, um das Ticket für das ESC-Finale zu lösen. So können Sie die Show live im TV und im Stream verfolgen.

"Unser Lied für Liverpool": Wann findet der deutsche ESC-Vorentscheid 2023 statt?

Für den deutschen ESC-Vorentscheid gibt es auch 2023 keine Rückkehr in die Prime-Time. Nachdem die Auswahl-Show schon im vergangenen Jahr – damals wegen des kurz zuvor stattgefundenen russischen Überfalls auf die Ukraine – um 21 Uhr begann, startet sie 2023 noch später: Am Freitag, 3. März, wird sie ab 22.20 Uhr live gesendet.

Wer für Deutschland zum Eurovision Song Contest fahren wird, dürfte dann erst am (sehr) frühen Samstagmorgen feststehen. Das offizielle Ende des ESC-Vorentscheids ist für 0.05 Uhr vorgesehen – doch eine Verspätung scheint wahrscheinlich. Auch interessant: Abba bis Lordi – Alle ESC-Gewinner im Überblick

So kann man den deutschen ESC-Vorentscheid 2023 live im TV und Stream verfolgen

Wer "Unser Lied für Liverpool" live verfolgen möchte, hat dafür die Auswahl zwischen mehreren Möglichkeiten. Im TV wird der ESC-Vorentscheid sowohl im Ersten und in One live ab 22.20 Uhr übertragen. Online stehen diese Streams zur Verfügung:

Auf eurovision.de gibt es zudem ein Warm-up zu "Unser Lied für Liverpool", das wie die Show live aus Köln gesendet wird. Lesen Sie auch: Reiley fährt für Dänemark zum Eurovision Song Contest 2023