Extreme Promillewerte und traurige Geschwindigkeitsrekorde: Thüringer Verkehrsverstöße 2019

Im vergangenen Jahr lösten die mobilen und stationären Blitzer der Thüringer Polizei rund 749.000 Mal aus, wobei die Messanlagen der Kommunen hier noch nicht eingerechnet sind. Das sind zwar im Vergleich zu 2018 rund 50.000 Blitzer-Fotos weniger. Dennoch erhöhte sich die Zahl der Fahrverbote um sechs Prozent auf 8600 Fälle. Das mit Abstand häufigste Vergehen waren Geschwindigkeitsüberschreitungen. Wir listen hier die auffälligsten Thüringer Verkehrsverstöße auf, die 2019 bei Polizeikontrollen auffielen:

Flucht mit dem Moped

Gera: Eine halsbrecherische Flucht startete im Sommer ein Simsonfahrer zwischen Gera und Bocka. Polizeibeamte wollten ihn kontrollieren, doch der 17-Jährige ignorierte die Stoppsignale. Stattdessen gab er Gas. Auf seiner Flucht fuhr er zu schnell und brachte mehrere Verkehrsteilnehmer in Gefahr, als er auf die Gegenfahrbahn auswich. Bei einem Bremsversuch kam er schließlich in Burkersdorf zu Fall. Es stellte sich heraus, dass die Simson getunt war und der Fahrer eine kleine Menge Drogen dabei hatte.

Tollkühne Fahrt auf der A4

Jena: Im Dezember wurde auf der A4 Richtung Frankfurt ein 19-Jähriger gestoppt, der 80 Stundenkilometer zu schnell unterwegs war. Der Audi-Fahrer war der Autobahnpolizei im zivilen Messfahrzeug durch seine aggressive Fahrweise aufgefallen: Er fuhr zu dicht auf und überholte rechts. Zwischen Stadtroda und Jena raste er schließlich mit 180 statt der erlaubten 100 km/h über die Autobahn. Für seine Verstöße drohten dem jungen Mann ein Bußgeld in Höhe von 1000 Euro sowie vier Punkte in Flensburg und zwei Monate Fahrverbot. Pikant: Die Probezeit für seine Fahrerlaubnis war erst einen Monat abgelaufen.

Traurige Geschwindigkeitsrekorde

Erfurt/Bad Frankenhausen: Im Mai 2019 ging Erfurter Polizisten bei einer Geschwindigkeitskontrolle auf der B 85 zwischen Olbersleben und Buttelstedt ein Raser ins Netz, der mit seinem Audi 190 km/h fuhr. Zulässig waren 100 Stundenkilometer. Noch schneller war ein Motorradfahrer Ende Oktober auf der B 85 in Bad Frankenhausen. Bei erlaubtem Tempo 50 fuhr er 150 km/h.

Einnahmen durch Buß- und Verwarngelder, Gurt- und Handyverstöße sowie Führerscheineinzüge in Thüringen. Foto: Grafik: Andreas Wetzel

Extreme Promillewerte

Erfurt/Schmalkalden: Eine 35-jährige Autofahrerin wurde am 23. Mai in der Kasseler Straße in Schmalkalden mit 3,97 Promille gestoppt. Einen noch höheren Alkoholpegel wies ein Radfahrer auf, den die Bereitschaftspolizei im April im Erfurter Norden kontrollierte: Er war mit 4,76 Promille unterwegs.

Schlängelfahrt auf der Felge

Meiningen: Eine Autofahrerin fuhr Anfang August mit geplatztem Vorderreifen in Schlangenlinien von Trusetal nach Seligenthal. Erst als die rechte Vorderachse samt Radaufhängung vom Fahrzeug fiel, blieb sie gezwungenermaßen stehen. Die informierte Polizei führte einen Alkoholtest durch, der 1,69 Promille ergab.

Rasentraktorist mit Fahne

Bad Salzungen: Polizisten stoppten am 24. Juli um halb zehn abends einen Mann, der mit einem Rasentraktor nebst Anhänger in Unterbreizbach westlich von Bad Salzungen unterwegs war. Da es bereits deutlich zu spät zum Mähen war, rochen die Beamten genauer hin. Eine deutliche Fahne wehte ihnen entgegen. Der Test bestätigte die Vermutung: 1,92 Promille.

Zweimal an einem Tag in die Verkehrskontrolle geraten

Ruhla: Ein 41-jähriger VW-Fahrer wurde am Vormittag des 24. Oktober in der Ruhlaer Wiesenstraße von der Polizei kontrolliert. Da sein Drogentest positiv ausfiel, musste er mit zur Blutentnahme. Die Weiterfahrt wurde ihm danach strikt untersagt. Doch daran hielt sich der Mann nicht: Bereits um 16.35 Uhr geriet er erneut in eine Verkehrskontrolle, mit demselben Ergebnis: Fahren unter Drogeneinfluss. Zudem wurde nun eine kleine Menge Rauschgift in seinem Fahrzeug gefunden.

