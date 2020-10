„Familie und Freunde verstehen die Angst nicht“

Auf dem Marktplatz in Sömmerda informierten am Donnerstag (von links) Sylvia Bergmann und Elvira Saage vom Brustzentrum sowie Christine Löffler vom Mammographie Screening Thüringen Nord/West über Brustkrebs.

Einmal im Monat treffen sich fünf Frauen in Sömmerda. Sie reden über ihre Sorgen, Ängste, sprechen sich gegenseitig Mut zu. Was diese Frauen verbindet: Alle sind oder waren an Krebs erkrankt. Seit 2019 gibt es die Selbsthilfegruppe für junge Frauen mit und nach Krebs in Sömmerda. Am Mittwoch wurde die Gruppe mit dem Thüringer Selbsthilfepreis der Ersatzkassen ausgezeichnet.