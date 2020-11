Fast 400 Schüler und Kindergarten-Kinder in Gera in Quarantäne

Die Mehrzahl der Menschen in Gera, die sich mit Stand 16. November in Quarantäne befinden, sind Kinder und Jugendliche, teilte die Stadtverwaltung mit. Demnach sind 397 von insgesamt 749 Personen in häuslicher Isolation, weil sie selbst infiziert sind oder als Kontaktperson gelten. Hinzu kommen 84 Erzieher sowie Lehrer. Alle aktuellen Entwicklungen im kostenlosen Corona-Liveblog .