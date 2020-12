Fast zwei Millionen Euro für Stiftung Deutsches Gartenbaumuseum

In der Vergangenheit besuchten bis zu 30.000 Menschen jährlich das Gartenbaumuseum. Während der Buga 2021 werden wesentlich mehr Gäste erwartet.

Erfurt. Die Stiftung Deutsches Gartenbaumuseum in Erfurt erhält vom Thüringer Ministerium für Infrastruktur und Landwirtschaft für 2020 und 2021 insgesamt 1,73 Millionen Euro Förderung für den Museumsbetrieb.

Das Thüringer Ministerium für Infrastruktur und Landwirtschaft fördert in diesem und dem kommenden Jahr den Betrieb des Deutschen Gartenbaumuseums in Erfurt mit fast zwei Millionen Euro. Das Museum mache die Geschichte, Gegenwart und Zukunft des Gartenbaus für alle Ziel- und Altersgruppen erlebbar, teilte das Ministerium am Montag mit. Das Geld fließe zusätzlich zu den bis zu rund 3,6 Millionen Euro, mit denen das Gartenbaumuseum saniert sowie die Dauerausstellung aktualisiert und modernisiert werden könnten.

Neben den üblichen allgemeinen Betriebsausgaben seien die jetzt der Stiftung Deutsches Gartenbaumuseum bereitgestellten 1,73 Millionen Euro für Maßnahmen in Vorbereitung der Bundesgartenschau 2021 (Buga) in Erfurt geplant. Das betrifft den Angaben zufolge unter anderem den Bereich Marketing und Veranstaltungen sowie die Neugestaltung des Foyers, aber auch höhere Betriebskosten des Museums im Rahmen des Gartenschaugroßprojekts.

In der Vergangenheit hätten bis zu 30.000 Menschen jährlich das Gartenbaumuseum besucht, hieß es. Während der Buga würden wesentlich mehr Gäste erwartet.

Die Stiftung Deutsches Gartenbaumuseum widmet sich der Geschichte und Entwicklung des Gartenbaus und der Gartenkunst. Zu ihren Aktivitäten gehören Dauer- und Wechselausstellungen, eine Fachbibliothek mit historischer Gartenbauliteratur, Themengärten, museumspädagogische, fachspezifische sowie kulturelle Veranstaltungen und Führungen.

