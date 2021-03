Festival "SonneMondSterne" in Saalburg für dieses Jahr abgesagt

Saalburg. Sieben große Open-Air-Festivals in Deutschland und der Schweiz fallen in diesem Jahr aus, darunter auch das Techno-Musikfestival "SonneMondSterne". Das passiert mit bereits gekauften Tickets.

Das Festival "SonneMondSterne" wird auch in diesem Jahr nicht stattfinden. Durch den Veranstalter wurde am Mittwoch mitgeteilt, dass bei den Vorbereitungen die Reißleine gezogen werden musste, da keine Aussicht bestehe, im August eine derartige Großveranstaltung durchführen zu können. Jetzt ist als nächster Festivaltermin der 12. bis 14. August 2022 vorgesehen. Alles Wichtige zur Corona-Pandemie in Thüringen lesen Sie in unserem Blog