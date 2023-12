Festtagspanik

Britta Hinkel ist für ihre beste Freundin Pia Beraterin in allen möglichen und unmöglichen Lebenslagen.

Neulich fragt mich meine beste Freundin Pia: „Warum sind die letzten beiden Wochen des Jahres immer so verdammt kurz?“

„Wie meinst du das?“, sag ich.

„Na hast du nicht momentan auch das Gefühl, dass der Tag 29 Stunden bräuchte, um alles irgendwie zu schaffen, was noch so ansteht vor Weihnachten?“, sagt Pia.

„30. Mindestens!“, sag ich.

„Und wir lernen es einfach nicht, uns mal besser zu organisieren. Das wurmt mich!“, sagt Pia.

„Kenn ich. Und regelmäßig wähle ich dann ein Ding nach dem anderen ab, was ursprünglich auf meiner To-do-Liste stand. Soll ich mal aus dem Nähkästchen plaudern? Meine Favoriten – fürs Abwählen – sind: Fenster putzen, Bügelwäsche zur Heißmangel bringen, die obligatorische Gans vor- und zu- und nachbereiten“, sag ich.

„Keine Gans?“, sagt Pia.

„Ach weißt du, Gänsebrüste tun es auch. Die machen viel weniger Arbeit und man hat nicht so viel übrig. Alles überschaubarer. Ich liebe es eh überschaubar“, sag ich.

„Gutes Stichwort! In diesem Jahr halte ich es – mal wieder – mit den Geschenken überschaubar. Die Großen kriegen nix, nur die Zwerge werden beschenkt. Und von denen haben wir gar nicht so viele“, sagt Pia.

„Na geht doch“, sag ich.

„Ja. Das klingt alles so plausibel und so verführerisch einfach. Und am Ende? Da stehen wir drei Tage vor Heiligabend da, müssen die Plätzchen noch dekorieren, den Hausflur noch wischen, den Kartoffelsalat noch zusammenrühren, den Baum noch aufstellen, die Deko dafür vorkramen… - und der Tag bräuchte nicht 26, sondern 40 Stunden!“, sagt Pia.

„Ach komm! Am Ende stehen wir wie jedes Jahr Heiligabend da und denken: Ist mal wieder gut gegangen! Wie haben wir das eigentlich geschafft?!“, sag ich.

„Ja, und wir schwören uns: Nächstes Jahr wird alles anders. Von langer Hand geplant, vorbereitet und ausgeführt. Ganz relaxt, kein bisschen Hektik, Null Stress!“, sagt Pia.

„Und dabei wissen wir schon jetzt: Auch Dezember 2024 wird wahrscheinlich gar nichts anders laufen. Alle Jahre wieder kommt die Festtagspanik. Die gehört einfach dazu – wie Weihnachtsplätzchen und Kartoffelsalat!“, sag ich.