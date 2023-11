Berlin. Kommen die Durchfall-Erreger aus Pools in Spanien? Forscher suchen nach der Ursache für den sprunghaften Anstieg der Erkrankungen.

Wer sich gerade im Spanien-Urlaub im Hotelpool entspannt, muss vielleicht mit einem unangenehmen Nachspiel rechnen. Das zumindest deutet eine Studie an, die sich mit einem dramatischen Anstieg von Durchfall-Krankheiten in Großbritannien beschäftigt hat. Seit Mitte September beobachteten britische Gesundheitsämter eine ungewöhnliche Anzahl von Fällen, die den typischen Wert für diese Jahreszeit um das rund Dreifache übersteigen. Den Erreger für die Durchfall-Welle wollen die Forscher bereits ausgemacht haben.

Cryptosporidium, auch „Crypto“ genannt, ist ein mikroskopischer Darmparasit, der für den sprunghaften Anstieg der Erkrankungen verantwortlich sein soll. In der im Fachmagazin für Infektionskrankheiten „Eurosurveillance“ veröffentlichten Studie berichten die Forscher, wie der sich über das ganze Vereinigte Königreich gleichermaßen ausbreitete – und weiter ausbreitet. Denn der Ausbruch war zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Studie, Ende Oktober, immer noch nicht vorbei.

Urlaub am Mittelmeer: Sind Swimmingpools in Spanien die Superspreader?

Die genaue Ursache für die Durchfall-Welle sei immer noch unklar, heißt es in der Studie. Ein einzelner lokaler Hotspot gilt den Forschern als unwahrscheinlich. Für ihre Untersuchung befragten sie Briten, die positiv auf das Crypto-Virus getestet wurden. Eine große Gemeinsamkeit vieler Betroffener: Die Mehrheit von ihnen waren kürzlich verreist – und in ihrem Urlaubsland schwimmen.

So waren viele Infizierte vor ihrer Erkrankung in Länder des Mittelmeerraums gereist. In einer kleineren Fallgruppe gaben 45 Prozent an, dass sie in Spanien oder auf den Balearischen Inseln Urlaub machten. Ein Großteil von ihnen schwamm in den Hotelpools und Schwimmbädern ihrer Urlaubsziele. Deshalb lautet eine vorsichtige Vermutung der Forscher, dass das Reisen und das Schwimmen zu dem Anstieg der Fälle beigetragen habe. Für eine genauere Bestimmung der Ursache benötigten sie allerdings mehr Daten.

Cryptosporidium: Symptome und Verlauf

Wo sich Cryptosporidium besonders gut verbreitet und welche Symptome der Darmparasit auslöst, ist relativ gut erforscht. Menschen mit einer Immunschwäche müssen sich vor dem Erreger besonders in Acht nehmen, warnen die „Centers for Disease Control and Prevention“ (CDC), eine Behörde des amerikanischen Gesundheitsministeriums. Der Parasit kann sich in ungefiltertem Wasser, unzureichend gekochten Lebensmitteln, und an Oberflächen befinden, die mit menschlichen oder tierischen Fäkalien in Kontakt gekommen sind. Insbesondere in Schwimmbecken kann „Crypto“ bestens überleben, selbst Chlor kann dem Parasiten nicht viel anhaben.

Nach zwei bis zehn Tagen nach der Infektion mit Cryptosporidium zeigen sich laut CDC die ersten Symptome. Dazu gehören der typische Durchfall, Bauchkrämpfe, Übelkeit, Erbrechen und Fieber. Durch den Wasserverlust besteht immer die Gefahr einer Dehydration, der Körper verliert durch den Durchfall viel Wasser. Ein üblicher Krankheitsverlauf dauert rund ein bis zwei Wochen. Die meisten Menschen mit gesunden Immunsystem erholen sich von der Durchfallerkrankung glücklicherweise schnell und natürlich. Infizierte, die wie Säuglinge, ältere Menschen oder schwangere Frauen einer Risikogruppe angehören, sollten von medizinischem Fachpersonal untersucht werden.