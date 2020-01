Foto vom möglichen Vater der Ohrdrufer Wolfsmischlinge aufgetaucht

Dass die Wolfsmischlinge ihr Revier rund um den Bundeswehrübungsplatz Ohrdruf verlassen müssen, ist klar. Die Fragen nur: wie? Derzeit jedenfalls diskutierten Experten darüber, die etwa sechs Monate alten Jungtiere mit gepolsterten Fallen lebendig zu fangen, hieß es am Dienstag aus dem Umweltministerium. Aber auch die Tötung der sechs Hybriden sei noch nicht vom Tisch, schränkte Pressesprecher Tom Wetzling ein.

Bei den Spezialfallen handelt es sich um modifizierte Tellereisen, deren Bügel das Tier zwar festhalten – aber nicht verletzen. Weil sie aber bislang noch als normale Tellereisen eingestuft werden, sind sie in der EU aus Tierschutzgründen verboten.

Die neuen Fallen seien zwar geeignet, um die Tiere verletzungsfrei zu fangen, erklärte dazu der Wolfexperte des Thüringer Naturschutzbundes (Nabu), Silvester Tamás. Allerdings könnten auch andere Tiere in die Mechanik hineintreten.

Doch den Nabu-Mann treibt noch etwas anderes um: „Das größere Problem ist, dass uns die Zeit davon läuft“, so Tamás weiter. Denn spätestens am Ende des Jahres werden die sechs Ohrdrufer Jungtiere geschlechtsreif – dann suchen sie sich eigene Reviere. Und gefährden so die junge Wolfspopulation in ganz Deutschland.

Thüringens Schäfer haben indes genug von der Diskussion um die Zukunft der liebestollen Wölfin und ihres Nachwuchses. Mindestens 82 Nutztiere, vor allem Schafe, aber auch einige Ziegen, haben die Landwirte allein in diesem Jahr an das Rudel verloren. „Die Problemwölfin muss weg, egal wie“, fordert deshalb Arno Rudolph vom Landesverband der Schafzüchter. „Notfalls klagen wir das ein.“

Nabu warnt schon lange vor Mischlingen

Für die neuerlichen Pläne von Tierschützern und Umweltministerium, das Muttertier ebenfalls einzufangen und dann mit einem Peilsender zu versehen, haben die Schäfer überhaupt kein Verständnis. „Die Wölfin hat mehrfach hohe Zäune übersprungen und Tiere gerissen – die weiß jetzt, wie es geht“, ist Rudolph überzeugt. Und nicht nur das. „Sie hat ihr Jagdverhalten an ihre Jungen weitergegeben.“ Für den Schafzüchter und seine Kollegen steht deshalb fest: Bleibt das Raubtier, bleibt auch das Problem.

Das Thüringer Umweltministerium widerspricht den Züchtern. „Das ist kein auffälliger Wolf“, erklärte Ressortsprecher Wetzling auf Anfrage. Eine „Entnahme“ des Tieres aus der Natur, wie der Wolfsmanagementplan des Landes es unter strengen Kriterien erlaubt, sei damit kategorisch untersagt.

Was am Ende mit dem Nachwuchs geschieht – immer vorausgesetzt man fängt die scheuen Tiere – ist ebenfalls noch nicht abschließend geklärt. Entweder landen die Hybriden in einem Gehege oder sie müssten getötet werden. Das aber ist führt zu neuen Problemen, denn rechtlich gelten sie als Wölfe – und sind streng geschützt.

Erstes Foto vom möglichen Vater der Wolfsjungen

Vom möglichen Verursacher der ganzen Aufregung, einem schwarzen Labrador, ist jetzt zumindest ein erstes Foto aufgetaucht. Dieses stammt aus 2016 und zeigt den Streuner, wie er am Rande des Truppenübungsplatzes ein paar Rehe hetzt. Immer wieder wurde das Tier danach zwischen Wölfis und Gossel gesichtet. Bereits damals warnte der Nabu vor der Mesalliance zwischen dem Haustier und seiner wilden Verwandten.

Das könnte Sie auch interessieren:

Thüringens Schäfer fürchten Millionen-Schäden durch den Wolf

Tötung von Wolfsmischlingen noch nicht sicher: Abschuss-Gegner sammeln 11.200 Unterschriften

Alle Artikel zur Diskussion um Wölfe in Thüringen