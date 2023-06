Im Pariser Vorort Nanterre kommt es in der zweiten Nacht in Folge zu heftigen Ausschreitungen. Grund ist der Tod eines 17-Jährigen durch einen Polizisten.

Berlin/Paris. In ganz Frankreich ist es wieder zu schweren Ausschreitungen gekommen. Polizei und Protestierende lieferten sich Straßenschlachten.

Es ist bereits die zweite Nacht in Folge, in der Frankreich von heftigen Ausschreitungen heimgesucht wird. Grund dafür ist der tödliche Schuss eines Polizeibeamten, der während einer Fahrzeugkontrolle einen 17-Jährigen in der Brust traf.

Die Proteste nahmen landesweite Dimensionen an: Nicht nur im Pariser Vorort Nanterre, wo sich der Vorfall ereignete, sondern auch in Lille, Nantes, Toulouse und Lyon versammelten sich Menschen, um zu protestieren. Mülltonnen, Autos, ein Bus und ein Lastwagen, Baumaschinen und selbst eine Pariser Straßenbahn wurden in Brand gesetzt, wie die Zeitung „Le Figaro“ und der Sender "BFMTV" berichten. Die Polizei sprach von einer angespannten, aber kontrollierten Lage.

Proteste in Frankreich: In vielem Landesteilen brennen Gebäude

In Nanterre selbst waren 2000 Beamte im Einsatz, die auch Drohnen einsetzten. Auf Häuserfassaden stand geschrieben „Gerechtigkeit für Nahel“ und „Polizei tötet“. In einer Siedlung im Osten der Stadt hielten die Proteste bis spät in die Nacht an. Als Randalierer Pflastersteine warfen, setzten die Sicherheitskräfte Tränengas ein.

Im Pariser Vorort Nanterre war ein Großaufgebot der Polizei zur Stelle. Foto: Christophe Ena/AP

Im Großraum Paris gab es in der Nacht mindestens 77 Festnahmen, eine Grundschule ging in Flammen auf. Auch die Haftanstalt in Fresnes bei Paris wurde mit Feuerwerkskörpern angegriffen. Die Pariser Feuerwehr rief die Bevölkerung auf, den Notruf angesichts der Lage nur in dringenden Fällen zu nutzen.

Im südfranzösischen Nizza flogen Feuerwerkskörper auf zwei Polizeiwachen und Streifenwagen. In der Nähe von Lille in Nordfrankreich verwüsteten Vermummte ein Bürgermeisteramt, im nahen Roubaix wurde eine Polizeiwache angegriffen.

Landesweit, wie hier in Toulouse, kam es zu Ausschreitungen. Foto: Lionel BONAVENTURE / AFP

Ein Video belastet den Polizisten

Am Dienstagmorgen hatte eine Motorradstreife das Auto in dem französischen Vorort angehalten. Auf einem Video wirkt Situation kontrolliert, hektische Bewegungen sind nicht zu erkennen. Als der Wagen plötzlich losfährt, gibt einer der Beamten den tödlichen Schuss auf den 17-jährigen Nahel M. ab.

Im Anschluss hatten sich die Polizisten zunächst in Widersprüche verstrickt: Laut dem Sender "France Info" sagten die Beamten aus, dass die Insassen sie überfahren wollten. Auf dem vom Sender verifizierten Video sind allerdings diese Absichten nicht zu erkennen, woraufhin die Polizisten von ihrer Darstellung abrückten.

Der 38-jährige Polizist befindet sich weiterhin im Polizeigewahrsam. Gegen ihn wird wegen Totschlagsverdacht ermittelt. Am Donnerstag ist in Nanterre ein Trauermarsch im Gedenken an den getöteten Jugendlichen geplant. Präsident Emmanuel Macron reagierte mit Mitgefühl und klaren Worten auf den Tod des 17-Jährigen. „Wir haben einen Jugendlichen, der getötet wurde, das ist nicht zu erklären und nicht zu entschuldigen.“ (daw/AFP/dpa)