Berlin/Turin. Die Hunde bissen der Frau in ihrer Wohnung im Nordwesten Italiens in Arme und Beine. Sie sollen der Tochter der 74-Jährigen gehören.

Haustiere Fünf Wolfshunde sollen Frau in Turin getötet haben

Eine Frau soll in der Nähe der Stadt Turin im Nordwesten Italiens mehreren Medienberichten zufolge von fünf Wolfshunden getötet worden sein. Die Tiere hätten die 74-Jährige am späten Freitagnachmittag in ihrer Wohnung angegriffen, schrieb die Nachrichtenagentur Ansa.

Tierärzte sollen klären, ob die Hunde eingeschläfert werden

Die Tiere sollen der Tochter der Frau gehört haben. Sie fand ihre Mutter kurze Zeit nach dem Angriff in der Wohnung. Laut der Turiner Zeitung „La Stampa“ soll die Tochter die Hunde der Rasse Tschechoslowakischer Wolfshund dann aus der Wohnung gebracht und in ein Auto gesperrt haben.

Die Hunde, die die Frau in Turin getötet haben sollen, waren Tschechoslowakische Wolfshunde. Foto: imago/Karina Hessland

Die Tiere bissen die Rentnerin der Zeitung zufolge gleichzeitig in Arme und Beine. Die Frau sei daraufhin verblutet. Tierärzte sollen unter anderem nun klären, ob die Hunde eingeschläfert werden müssen. Die Behörden äußerten sich auf Anfrage zunächst nicht zu dem Fall. (dpa/fmg)

