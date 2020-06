Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Für die Hallen gilt: Sport frei!

Stück für Stück kehrt immer mehr so etwas wie Normalität zurück in den Alltag. Wenn auch mit Einschränkungen. So können seit Dienstag neben den Freiluft-Sportstätten nun auch die Turnhallen des Landkreises Sömmerda für den Vereinssport wieder genutzt werden. Davon ausgenommen sind lediglich bis 18. Juli – am 20. Juli beginnen dann die Sommerferien – die Turnhallen der Gemeinschaftsschule „Albert Einstein“ und der Salzmann-Regelschule Sömmerda, die ihre Hallen auch für Unterricht und als Aula nutzen, teilte gestern das Landratsamt mit.

Die Nutzung der Hallen erfolgt ausschließlich unter Maßgabe des vom Landkreis dafür erstellten lnfektionsschutzkonzeptes. Dieses ist auf der Homepage des Landratsamtes zum Download bereitgestellt und liegt gleichermaßen in allen Sportanlagen aus.

Die Sportvereine müssen ebenfalls ein Infektionsschutzkonzept erstellen. Das Landratsamt hat dafür ein Muster erstellt, welches verbindlich genutzt werden muss und auch auf der Homepage bereitgestellt wird. Vor Aufnahme des Sportbetriebes muss dieses Konzept dem kreislichen Amt für Schulen und Sport vorliegen. Zudem gelten weiterhin die laut Vertrag genehmigten Nutzungszeiten.

Auch in der Stadt Sömmerda gibt es weitere Lockerungen. Wie bereits schon die städtischen Sportplätze können nun seit Dienstag auch die städtischen Sporthallen in Sömmerda und den Ortsteilen wieder genutzt werden. Für die Einrichtungen wurde im Vorfeld von der Stadtverwaltung, wie diese ebenfalls gestern mitteilte, ein Infektionsschutzkonzept erarbeitet. Nur unter Einhaltung der darin aufgeführten Maßgaben können die Hallen durch den Schulsport – das betrifft die Unstruthalle – und den Vereinssport genutzt werden. Von der Nutzung ausgeschlossen sind bis auf weiteres Umkleideräume und Duschen. Das Infektionsschutzkonzept wurde an die Hallennutzer verschickt bzw. hängt in den Sporthallen aus, so die Stadt.

Vor Aufnahme des Schulsportbetriebes bzw. des Vereinstrainings sind von Schule und Sportvereinen ebenfalls Infektionsschutzkonzepte zu erstellen. Aus ihnen muss hervorgehen, mit welchen Maßnahmen der jeweilige Hallennutzer die Auflagen einhalten will. Orientierung gibt unter anderem die Handlungsempfehlung des Landessportbundes. Die bisherigen Hallennutzungszeiten bleiben von den neuen Regelungen unberührt, teilt die Stadt weiter mit.

Genutzt werden können seit Dienstag auch wieder die Bürgerhäuser in Sömmerda und seinen Ortsteilen. Auch hier müssen sich Vereine, die in den Räumlichkeiten etwa Versammlungen durchführen möchten, an die Vorgaben im Infektionsschutzkonzept halten.

Getroffen wurde zudem eine Vereinbarung zwischen der Stadt und den Stadtwerken Sömmerda zur Besetzung der Rettungsstelle an der Kiesgrube Leubingen. Gegenwärtig laufen noch die Vorbereitungen. Es gilt wie in den anderen Jahren auch: Ist die Rettungsstelle besetzt, signalisiert dies die hochgezogene Fahne am Mast.

Kontakt Landratsamt: Amt für Schulen und Sport, Herr Steinhäuser, Tel. 03634 354-844; E-Mail: sport@lra-soemmerda.de