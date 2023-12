Der 87-Jährige wurde bei dem Unfall in Suhl schwer verletzt (Symbolbild).

Unfall in Suhl

Unfall in Suhl Fußgänger von Auto erfasst und schwer verletzt

Suhl Bei einem Unfall in Suhl ist ein 87-jähriger Fußgänger schwer verletzt worden.

Ein 87 Jahre alter Fußgänger ist beim Überqueren einer Straße in Suhl von einem Auto erfasst worden.

Der Unfall ereignete sich am Mittwochabend an der Kreuzung der Karl-Liebknecht-Straße und der Blücherstraße, wie die Polizei Suhl am Donnerstag mitteilte. Der Fußgänger sei auf die Frontscheibe des Autos geschleudert worden und habe sich schwer verletzt. Der 79 Jahre alte Autofahrer wurde demnach nicht verletzt.

Weitere Polizeimeldungen aus Thüringen

Der kostenlose Blaulicht-Newsletter: Täglich die wichtigsten Meldungen automatisch ins Postfach bekommen. Jetzt anmelden.