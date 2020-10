Gaben an Tafel in Apolda übergeben

Zu einem Festgottesdienst anlässlich des Erntedankfestes lud am vergangenen Sonntag die katholische Kirchgemeinde St. Bonifatius in die Stobraer Straße ein. Coronabedingt wurde die Veranstaltung auf den Platz vor die Kirche verlegt, wo die Gäste von herrlichem Sonnenschein verwöhnt wurden. Rund 50 Menschen trafen sich am Vormittag, um eines der ältesten kirchlichen Rituale zu feiern.

Mit dabei war auch Pater Justin Paul. Der indische Geistliche, der in Deutschland studiert hat und noch ein Jahr hier verweilen wird, hilft seit gut einem Monat in der Pfarrei als Priester in Jena, Camburg und Apolda aus. Mitte nächsten Jahres wird Pater Paul wieder in seine südindische Heimat Kerala zurückkehren, wo er als Schulleiter tätig sein will. „Wir sind froh, Justin Paul bei uns zu haben, und die Leute haben ihn bereits nach dem ersten Gottesdienst in der vorletzten Woche in ihr Herz geschlossen“, weiß Daniel Pomm zu berichten.

Die Gaben für das Erntedankfest wurden für Bedürftige an die Tafel weitergegeben. Foto: Maria Ludwig

Am Dienstag hat der Diakon die gesammelten Erntedankgaben nun an die Tafel übergeben können. Neben vielen Grundnahrungsmitteln wie Nudeln, Gemüse, Obst oder einem 25-Kilo-Sack Kartoffeln waren auch Kaffee und Süßigkeiten mit dabei. Gleichzeitig überreichte Daniel Pomm bei dieser Gelegenheit eine Spende über 50 Euro, Geld, das am Sonntag zum Gottesdienst gesammelt wurde.