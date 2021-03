Gaberndorf: Drosselklappe dosiert das Wasser

Gaberndorf. Die Sanierung des Regenrückhaltebeckens am Schluftergraben bei Gaberndorf ist abgeschlossen.

Die Sanierung des Regenrückhaltebeckens am Schluftergraben in Gaberndorf ist weitgehend abgeschlossen. Die Baustelle des Kommunalservice Weimar ist allerdings noch abgesperrt und soll zunächst nicht betreten werden.

Die aus zwei Becken bestehende Anlage fängt das Regenwasser aus dem Wohngebiet westlich des Schluftergrabens ab. Mit den Baugenehmigungen wurden zwar die meisten Grundstücke zur Schaffung von Zisternen angewiesen. Sie allein können sie das Regenwasser allerdings nicht aufnehmen. Ortsteilbürgermeister Thomas Steiner weiß zudem, dass so manche Zisterne inzwischen stillgelegt wurde.

Das Rückhaltebecken nimmt das Regenwasser aus dem Viertel auf und muss nach der wasserrechtlichen Genehmigung einen Ablaufwert von 56 Litern pro Sekunde gewährleisten. Mehr Wasser darf nicht in den namensgebenden Schluftergraben abgegeben werden. Dafür sorgen soll der neu eingebaute Drosselschacht am südlichen Rand von Becken 2.

Um das erforderliche Rückhaltevolumen von 1650 Kubikmetern Wasser zu schaffen, musste der Dauerwasserspiegel im südlichen, größeren Teich um etwa 50 Zentimeter abgesenkt werden. Derzeit führt dieses Becken noch nicht den Normalwasserstand. Der ist erst erreicht, wenn das jetzt noch sichtbare Ablauffenster komplett unter der Wasseroberfläche liegt. – Der obere kleinere Teich dient als Absetzbecken. Hier wurde zunächst der Schlamm entfernt, der mit dem Regenwasser in die Rückhaltebecken gespült wird. Sobald die noch in der Nachbarschaft gelagerten Sedimente ausreichend getrocknet sind, werden sie zu einer Deponie gebracht.

Mit den Bauarbeiten erneuert wurde vor allem die östliche Dammkrone. Um ihre Standsicherheit dauerhaft zu gewährleisten, mussten die Bäume auf dem Damm gefällt werden. Er soll auch in Zukunft frei gehalten werden. In Abstimmung mit der Unteren Naturschutzbehörde sind die Ausgleichspflanzungen an einem Kleingewässer am Paradies vorgesehen.

Seit 2008 ist die Anlage als Biotop geschützt. Die Teiche sind Laichgewässer für diverse Frösche und Kröten. Die Arbeiten wurden deshalb in den Winter jenseits der Laichzeit verlegt und östlich des neuen Schachtes eine Rampe als Amphibienausstieg hergestellt.

Die Baukosten für das Gesamtvorhaben belaufen sich auf annähernd 186.000 Euro. Wegen der gewollt naturnahen Gestaltung des Regenrückhaltebeckens will der städtische Eigenbetrieb auch künftig auf eine Einzäunung verzichten. Eltern aus dem nahe gelegenen Wohngebiet wurden daher gebeten, ihre Kinder nicht unbeaufsichtigt an den Teichen spielen zu lassen und sie über mögliche Gefahren aufzuklären.