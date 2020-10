„Gehalt mehr als doppelt so hoch“: Bundesverband unterstützt Maßnahmen der Thüringer Awo

Der Bundesvorstandsvorsitzende der Arbeiterwohlfahrt (Awo) hat sich ausdrücklich hinter die Aufklärungsarbeit gestellt, die der Thüringer Landesverband jetzt mit Blick auf den Awo-Kreisverband Saale-Holzland leisten will: Sollte der Geschäftsführer dieses Kreisverbandes tatsächlich ein Jahresgehalt von weit mehr als 200.000 Euro beziehen, „dann wäre dieses Gehalt eklatant erhöht“, sagt Wolfgang Stadler. Es entspräche nicht dem geltenden Awo-Governance-Kodex.

Gemessen an der Größe des Kreisverbandes im innerverbandlichen Vergleich wäre die Vergütung von Geschäftsführer Ralf Batz „mehr als doppelt so hoch wie nach unseren Richtlinien im Normalfall als angemessen erachtet wird“, so Stadler. Die Eingruppierung habe „– unter Berücksichtigung der Unterschiede zu einem Beamtenverhältnis – in diesem Fall nach der Besoldungsordnung A des öffentlichen Dienstes zu erfolgen“. Batz ist als Geschäftsführer sowohl des Awo-Kreisverbandes als auch der Awo Dienstleistungsgesellschaft Ostthüringen mbH für insgesamt etwa 500 Beschäftigte verantwortlich.

Alle notwendigen Maßnahmen „werden unterstützt“

Der Awo-Bundeschef fordert, „dass der für alle Awo-Gliederungen verbindliche Awo-Governance-Kodex vollumfänglich eingehalten wird und etwaige kodexwidrige Zustände unverzüglich beseitigt werden“. Alle dazu notwendigen Maßnahmen, die der Thüringer Landesverband anordne, „werden unterstützt“.

Der Landesverband hat am 6. Oktober erstmals in seiner Geschichte ein Aufsichtsverfahren gegen eine untergeordnete Gliederung eingeleitet (diese Zeitung berichtete). In einem Schreiben, das dieser Zeitung vorliegt, fordert er zwei Mitglieder des geschäftsführenden Vorstands des Kreisverbandes zum sofortigen Rücktritt auf. Grund: die Unvereinbarkeit von Mandat und hauptamtlichem Anstellungsverhältnis. Aufgabe des Vorstands ist es unter anderem, einen Geschäftsführer zu berufen. Für den Fall, dass die Vorstandsmitglieder nicht zurücktreten, hat der Landesverband bereits weitere vereinsrechtliche und rechtliche Schritte angekündigt.

