Berlin Zum Jahresende erwartet Sternschnuppen-Liebhaber ein Highlight. Mitte Dezember können Sie hunderte Geminiden am Himmel entdecken.

Die Geminiden gelten als einer der stärksten Meteorströme des Jahres mit einer besonders hohen Anzahl an Sternschnuppen. Die Aktivität der Geminiden startet jährlich um den 4. Dezember und endet um den 17. Dezember.

Wann sind die Geminiden dieses Jahr zu sehen?

Die beste Chance Sternschnuppen am Himmel zu sehen, ist in der Nacht vom 13. auf den 14. Dezember. Bei wolkenfreiem Himmel können bis zu 200 Meteore pro Stunde durch die Nacht flitzen. Erst nach Mitternacht sind die hellen Meteore sehr gut zu erkennen. Dabei ist es theoretisch völlig egal, ob Sie sich auf der Nord- oder Südhalbkugel befinden.

Aus welcher Himmelsrichtung kommen die Geminiden?

Nach 22 Uhr können erste Sternschnuppen am Nachthimmel aufblitzen. Den Höhepunkt erreichen die Geminiden gegen 2 Uhr (MEZ) am 14.12.

Über diesen Zeitraum wandern die Meteore am Himmel. Anfangs kommen diese aus dem Südosten und tief in der Nacht aus dem Süden. Wer seinen Blick Richtung Sternbild Zwillinge in der Nähe des hellen Sterns Castor wirft, wird fündig.

Tipps: Perfekte Sicht auf die Geminiden

In diesem Jahr können Sie auf eine gute Sicht hoffen. Kurz nach Neumond ziehen die Geminiden über Deutschland hinweg. Heißt: Ohne hellen Mond ist der Himmel dunkler und Sternschnuppen sind leichter zu sehen. Jedoch könnten Wolken die Sicht trüben.

Die wichtigste Regel - neben einem klaren Himmel - ist: Suchen Sie sich einen Ort außerhalb von großen Städten. Straßen- und Gebäudebeleuchtung verdunkeln den Himmel. Durch die hellen Lichter der Stadt wird der Blick auf die Meteore drastisch verschlechtert. Um herauszufinden, wo die Lichtverschmutzung am geringsten ist, können Sie Light-Pollution-Karten benutzen.

Mit Apps wie Sky Tonight können Sie zusätzlich den Radianten des Meteorschauers herausfinden. Dieser gibt die beste Zeit an, um die Geminiden zu beobachten.

Sind die Bedingungen nahezu ideal, sollten Sie jedoch nicht erst zum Höhepunkt des Schauers in den Himmel schauen. Die Augen benötigen einige Zeit, um sich an die Dunkelheit zu gewöhnen. Um die hellen Streifen am Himmel zu sehen, brauchen Sie aber keine besondere Ausrüstung. Lediglich warme Bekleidung und eine Thermoskanne wären bei den derzeit winterlichen Temperaturen ratsam.