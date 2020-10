Gera beantragt Unterstützung der Bundeswehr für mobiles Corona-Testteam

Bundeswehrsoldaten haben in diesem Jahr bereits den Corona Abstrich-Stützpunkt auf dem Hofwiesenparkplatz in Gera unterstützt. Nun sollen sie das mobile Testteam unterstützen.

Das mobile Testteam für Infektionstests zum Virus SARS-CoV-2 soll in Gera verstärkt werden. Dafür hat die Stadtverwaltung erneut Unterstützung durch Soldaten der Bundeswehr beantragt, wie es aus dem Rathaus in einer Mitteilung heißt.„Wir haben heute den Antrag mit Bitte um Amtshilfe versandt“, so Bürgermeister Kurt Dannenberg (CDU), zugleich Leiter des städtischen Krisenstabs.

Die Bundeswehr hatte die Stadt Gera bereits Anfang des Jahres mit Sanitätern unterstützt. Jetzt sollen die Bundeswehrsoldaten vor allem die flexible Verfügbarkeit des mobilen Testteams sichern, die über die Ehrenamtlichen absehbar nicht ausreichend gewährleistet sein könnte, da diese neben ihrem Ehrenamt einem Beruf nachgehen. „Die Amtshilfe durch die Bundeswehr bedeutet für uns verlässlich Unterstützung durch einen starken Partner“, wird Dannenberg zitiert. Die Bundeswehr leistet aktuell bereits Amtshilfe in Gera. Zwei Soldaten des Geraer Panzerpionierbataillons 701 unterstützen das Gesundheitsamt bei der Kontaktnachverfolgung.

Derzeit 250 Tests pro Woche durch mobiles Team

Laut Stadtverwaltung testet das mobile Testteam wöchentlich zurzeit etwa 250 Personen. Das Team ist schnell vor Ort bei Personen, die dem Gesundheitsamt als Kontaktperson bekannt geworden sind. Es testet im Auftrag des Gesundheitsamtes auch Personen in Gemeinschaftseinrichtungen wie in Schulen oder Pflegeeinrichtungen.

In Gera gibt es zurzeit drei Möglichkeiten, getestet zu werden und die jeweilige Teststelle gibt auch Auskunft zu den Ergebnissen, wie die Stadt weiter informiert.

Teststelle 1: Mobiles Testteam der Stadtverwaltung Gera

•Für: Test, die ausschließlich vom Gesundheitsamt Gera ausgelöst werden zum schnellen Testen von Kontaktpersonen und Tests in Gemeinschaftseinrichtungen (z. B. Schulen)

•Wo: Kommt an die Haustür, zu den Personen vor Ort

•Terminvereinbarung: wird besprochen bei Erstkontakt durch Gesundheitsamt•Zeitdauer zwischen Test bis Information: bis zu 3 Tage

•Testergebnisse werden bekannt gegeben: direkt vom Gesundheitsamt Gera an Getestete telefonisch, schriftlich

•Bei Fragen: Bitte nicht die Bürgerhotline der Stadt Gera zu Testergebnissen anrufen. Die Bürgerhotline gibt keine Testergebnisse bekannt. Bei unbedingt notwendigen Rückfragen zu Testergebnissen bitte die Telefonnummer wählen, die auf dem Test-Infoschreiben steht, das beim Testen an die Testpersonen übergeben wurde. (Notwendige Rückfrage z. B. wenn noch kein Ergebnis bekannt ist und die Quarantäne ausläuft.)

Teststelle 2: Abstrichstelle der Kassenärztlichen Vereinigung (KV Thüringen)

•Für: Tests bei begründeter Testnotwendigkeit, z. B.: Reiserückkehrer, Personen mit Symptomen; jederzeit Lehrer, Erzieher von Schulen und Kindereinrichtungen, Personen, die für eine ambulante Operation oder Aufnahme in einer Rehabilitätseinrichtung einen Negativtest brauchen; Selbstzahler

•Wo: Ärztehaus Bieblach, Johannes-R.-Becher-Straße 1

•Terminvereinbarung: BürgerInnen rufen an unter 116117, geöffnet ist die Stelle Mo/Mi/Fr 18:00 – 20:00 Uhr; Sa: 10:00 – 12:00 Uhr, (Stand: 23.10.2020)•Zeitdauer zwischen Test bis Information: bis zu 3 Tage

•Testergebnisse werden bekannt gegeben: telefonisch oder per E-Mail über die Kassen-ärztliche Vereinigung; schon beim Terminvereinbaren werden Personen nach Telefon-nummer und E-Mail-Adresse erfragt für Ergebnisübermittlung

•Bei Fragen: falls nicht nach 3 Tagen Testergebnis bekannt, bitte E-Mail an: Corona-befund@kvt.de mit Angabe von Name, Geburtsdatum, Testdatum und Ort Test/Abstrich-stelle; Getestete erhalten Antwort per Mail; ein Telefonkontakt ist nicht eingerichtet;

Teststelle 3: Arztpraxen (Kliniken bei stationärer Aufnahme, hier nicht berücksichtigt)

•Für: BürgerInnen mit Symptomen, Patienten

•Wo: Niedergelassene Ärztinnen und Ärzte, HausärztInnen

•Terminvereinbarung: mit den Arztpraxen direkt

•Zeitdauer zwischen Test bis Information: bitte direkt bei den ÄrztInnen erfragen

•Testergebnisse werden bekannt gegeben: direkt durch die Arztpraxen

•Bei Fragen: direkt die Praxen und Kliniken ansprechen