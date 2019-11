Kinder sollen in Waldorf-Kita misshandelt worden sein

In Schleswig-Holstein sollen mehrere Kinder in einer Waldorf-Kita misshandelt worden sein. Eltern berichten davon, dass ihre Kinder seitdem unter Ängsten leiden. (Symbolbild)

Berlin. In einem Waldorfkindergarten in Schleswig-Holstein soll es zu Misshandlung von Kindern gekommen sein. Die Staatsanwaltschaft ermittelt.

Die Krippenbettchen waren scheinbar liebevoll bezogen, die Möbel und die Atmosphäre gemütlich und kindergerecht. Die Einrichtung erschien Vera Berg* (36) wie ein harmonischer Ort fernab vom Alltag. „Es war der begehrteste Kindergarten im Ort. Ich wollte für mein Kind das Beste.“ Berg hätte „alles getan“, wie sie sagt, um ihren Sohn in dem Waldorfkindergarten in ihrer Kleinstadt in Schleswig-Holstein anmelden zu können – eine Hoffnung, die wohl sehr viele Eltern nachvollziehen können.