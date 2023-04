Glückssträhne reißt nicht ab: Schon wieder ein Lotto-Gewinner aus Thüringen

Suhl. Bei der Samstagsziehung im Lotto hatte erneut ein Spieler aus Thüringen das Glück auf seiner Seite. Der Gewinner kann sich über eine sechsstellige Summe im Spiel Super 6 freuen.

Wie Lotto Thüringen am Montag mitteilt, kann der Glückspilz sich über 100.000 Euro freuen. Der Spielschein wurde demnach in einer Annahmestelle im Landkreis Sonneberg abgegeben. Es handelte sich hierbei um einen Einzelspielschein. Dies seit bereits der achte Großgewinn allein in diesem Jahr.

Bereits am vergangenen Mittwoch hatte ein Spielschein, der in einer Annahmestelle im Landkreis Gotha eingereicht wurde, in der Zusatzlotterie Super 6 in der ersten Gewinnklasse 100.000 Euro gewonnen.

„Wieder einmal zeigte sich, dass unsere Thüringer Spielerinnen und Spieler ein gutes Händchen im Spiel Super 6 und im Spiel 77 haben“, so der Geschäftsführer der Thüringer Staatslotterie, Jochen Staschewski.

