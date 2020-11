Saalfeld. In Saalfeld geht es erst eine Woche später los. Das sind die Pläne für den Weihnachtsmarkt.

Aufgrund der Allgemeinverfügung des Freistaates Thüringen soll der Saalfelder Weihnachtsmarkt nicht wie geplant am 26. November beginnen, sondern erst am 3. Dezember und dann bis zum 20. Dezember andauern. Über diese Entscheidung informierte am Dienstag die Stadtverwaltung.