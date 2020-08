Goldene Erdbeertorte auf der Titelseite der neuen Thüringer Backzeit

Eigentlich bräuchte die neue Thüringer Backzeit 50 Titelseiten, denn alle vorgestellten Torten, Kuchen und Gebäckstücke für festliche Anlässe hätten sich den Spitzenplatz verdient. Aber neben der tollen Dekoration und dem feinen Geschmack ihrer Kreation hatten Kristin Werner und Katharina Kleiber aus Erfurt noch das nötige Glück auf ihrer Seite und gewannen so die Wahl des Titelblatts. Ihr Goldener Erdbeer-Schokotraum ziert also die neue Thüringer Backzeit, die am Donnerstag erscheint - auf Seite 52 steht das dazugehörige Rezept samt Backanleitung.

Nancy Klehm aus Erfurt präsentiert ihren Eierlikör-Kaffee-Traum. Foto: Sascha Fromm

Holundertorte und Jägerkuchen, Kaffeeschnittchen und Marajuca-Muffins - 50 tolle Rezepte für festliche Torten und Kuchen haben die Leser unserer Zeitung für das neue Back-Magazin verraten. Am Donnerstag ist es für 4,90 Euro erhältlich - in allen Service-Centern dieser Zeitung, im Internet einfach per Mausklick unter www.lesershop-thueringen.de sowie per Telefon unter 0361/2275859. Ab 25. August ist es auch in allen Filialen der Konditorei Gräfe sowie der Bäckerei Süpke erhältlich. Der Abo-Vorteilspreis beträgt 3,90 Euro.