Eine im Bau befindliche Grundschule in Antwerpen ist eingestürzt.

Rettungseinsatz Grundschule eingestürzt: Drei Tote bei Unglück in Belgien

Berlin. In Antwerpen ist der Bau einer Grundschule eingestürzt, mehrere Arbeiter wurden verschüttet. Die Helfer suchen nach Überlebenden.

Schweres Unglück im belgischen Antwerpen: Nach dem Einsturz einer im Bau befindlichen Grundschule im Stadtteil Nieuw Zuid wurden am Samstag zwei Leichen aus den Trümmern geborgen. Damit kamen bei dem Unglück vom Freitagnachmittag mindestens drei Menschen zu Tode, wie die Nachrichtenagentur Belga meldete. Nach mindestens zwei Personen wird demnach noch gesucht, Spürhunde und Spezialkräne sind im Einsatz.

Teile des Neubaus und ein Gerüst waren aus ungeklärter Ursache eingestürzt. Schon am Freitag entdeckten Helfer eine Leiche im Schutt. Neun Menschen konnten sie lebend retten, acht von ihnen waren schwer verletzt. Ihr Zustand war am Samstag stabil. Eine weitere leichter verletzte Person konnte das Krankenhaus nach einigen Stunden verlassen. Die Verletzten und Vermissten hatten auf der Baustelle gearbeitet.

Die zuständige Baufirma sagte Belga, man tue alles, um herauszufinden, was passiert sei. "Wir versuchen, alle Fragen zu beantworten, aber im Moment ist es noch zu früh." Der belgische König Philippe äußerte sein Beileid und Genesungswünsche und kündigte einen Besuch an der Unglücksstelle an. (dpa/küp)