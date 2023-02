Halle bekommt Zuschlag für Zukunftszentrum Deutsche Einheit - Thüringer Kandidaten gehen leer aus

Jena. Halle an der Saale soll Standort für das geplante Zukunftszentrum für Deutsche Einheit und Europäische Transformation werden. Das sagen Jenas Oberbürgermeister Nitzsche, Ministerpräsident Ramelow und andere Politiker dazu:

Jena, Leipzig, Frankfurt (Oder), Plauen und Eisenach: Sie alle wollten Standort für den das Zukunftszentrum für Deutsche Einheit und Europäische Transformation werden. Nun hat sich die Jury für Halle (Saale) entschieden. Bis 2028 sollen am Riebeckplatz rund 200 Millionen Euro investiert werden. Eine letzte Hürde gibt es noch.

Wie der MDR berichtete, stimmte eine Auswahljury am späten Dienstagabend dafür, das Zentrum am Riebeckplatz anzusiedeln. Offiziell verkündet werden soll die Entscheidung erst am Mittwochnachmittag. Dann hat der Ostbeauftragte des Bundes, Carsten Schneider (SPD), zu einer Pressekonferenz eingeladen. Zuvor muss aber noch die Bundesregierung die endgültige Entscheidung treffen.

Sechs ostdeutsche Städte waren im Rennen

Im Rennen um die Wissenschaftseinrichtung waren sechs ostdeutsche Städte mit fünf Vorhaben, neben Halle, Frankfurt an der Oder (Brandenburg), Leipzig und Plauen (Sachsen) sowie Jena und Eisenach (Thüringen). Auch aus Sachsen-Anhalt hatte es zu Beginn des Verfahrens mehrere Interessenten gegeben: Magdeburg, Dessau-Roßlau und die Lutherstadt Wittenberg hatten sich beworben, ihre Pläne aber zugunsten von Halle später zurückgezogen.

Jenas Oberbürgermeister gratuliert Halle zum Erfolg

"Ich bin traurig, und nach wie vor der Überzeugung, dass das Zukunftszentrum in Jena ideale Bedingungen vorgefunden hätte", sagt Thomas Nitzsche (FDP), Oberbürgermeister von Jena. Er gratuliert Halle zum Erfolg, hofft aber auf nachhaltige Effekte. "Dass über der Bewerbung in der Region Jena, auch ohne den Zuschlag, etwas Bleibendes entstanden ist, da bin ich sehr sicher."

Der Jenaer Universitätspräsident Prof. Walter Rosenthal sagt: „Auch wenn wir von der Jury-Entscheidung enttäuscht sind, sind wir dennoch froh, die Bewerbung von Jena als Partner begleitet zu haben. Wir konnten die herausragende Transformationsforschung und unsere Osteuropa-Expertise an der Friedrich-Schiller-Universität der Öffentlichkeit präsentieren und neue Kontakte knüpfen." Die Stadt habe zeigen können, was Wissenschaft in Jena auszeichne: Neben exzellenter Forschung sei das eine enge Zusammenarbeit mit Politik, Wirtschaft, Zivilgesellschaft und Kultur.

Ramelow: "Als Landesvater enttäuscht" – Stärkung für Metropolregion

Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) hat auf die Empfehlung für Halle als künftigem Standort des Zukunftszentrums für Deutsche Einheit und Europäische Transformation enttäuscht, aber auch hoffnungsfroh reagiert. "Als Landesvater bin ich enttäuscht darüber, da die Landesbewerbungen aus Jena und Eisenach starke Elemente hatten", sagte er dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND). "Aber ich respektiere die Entscheidung. Außerdem wird die Metropolregion Halle-Jena-Leipzig so weiter gestärkt. Der ganze mitteldeutsche Raum hat damit eine gute Perspektive."

Eisenach gratuliert Halle zum Zuschlag

"Aber natürlich sind wir traurig", sagte der Koordinator der Eisenacher Bewerbung, Steffen Schütz. In Eisenach gönne man Halle den Zuschlag, sagte Schütz. Die Wahl sei auf eine Stadt gefallen, "die genauso wie Eisenach oder Frankfurt (Oder) wirklich einen strukturellen Bedarf hat nachweisen können". Trotz der Absage kann der Koordinator dem Bewerbungsprozess viel Positives abgewinnen. In den vergangenen anderthalb Jahren sei in der Stadt mit Hochdruck gearbeitet worden. "Wir waren kreativ und haben Dinge erreicht, die in Eisenach undenkbar schienen." Die Stadt habe "in jeder Hinsicht" gewonnen.

Hoff: Zukunftszentrum in Halle Gewinn für Mitteldeutschland insgesamt

Kulturminister Benjamin-Immanuel Hoff (Linke) gratulierte Halle zum Zuschlag. "Mein Glückwunsch geht in unser Nachbarland Sachsen-Anhalt", schrieb er am Dienstagabend bei Twitter. "Die Ansiedlung des Zukunftszentrums wird Wirkung in die gesamte Metropolregion Mitteldeutschland entfalten und ist somit ein Gewinn für Mitteldeutschland insgesamt", so Hoff weiter, der auch Chef der Thüringer Staatskanzlei ist.