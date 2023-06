Theater Hallervorden will an seinem 88. auf der Bühne stehen

Dessau-Roßlau Am 5. September wird Dieter Hallervorden 88 Jahre alt. An diesem Tag will er auf jeden Fall in Dessau sein.

Dieter Hallervorden (87) will auch weiterhin selbst in seinem Mitteldeutschen Theater in der Dessauer Marienkirche auf der Bühne stehen. In der neuen Spielzeit 2023/24 werde er in drei Stücken dabei sein, dazu gehöre ein Programm über seinen Werdegang namens „Stationen eines Komödianten“, sagte Hallervorden. Damit werde die Spielzeit am 5. September - Hallervordens 88. Geburtstag - eröffnet.

Hallervorden wurde 1935 in Dessau geboren und wuchs in der Bauhausstadt auf. 2006 ernannte ihn die Stadt in Sachsen-Anhalt zum Ehrenbürger. In Berlin betreibt er das Schlosspark-Theater und das Kabarett „Die Wühlmäuse“.

Mit seiner Bühnenpräsenz in Dessau reagiert Hallervorden nach eigener Aussage auf Erfahrungen aus der ersten Spielzeit. Inszenierungen, in denen er selbst auf der Bühne gewesen sei, seien gut besucht gewesen - andere, die von der Qualität ebenso gut gewesen seien, hätten zum Teil nur wenig Zuschauerresonanz gefunden. Er habe trotzdem einige Wagnisse in den Spielplan eingebaut, um vielleicht das Publikum doch zu überzeugen, dass Theaterstücke auch dann gut sein könnten, wenn er selbst nicht mitspiele.