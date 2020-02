Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Hammer blieb stumm: kein Käufer für Möbisburger Schuhleistenfabrik

Die ehemalige Schuhleistenfabrik in Möbisburg hat bei zwei Auktionsaufrufen keinen Käufer gefunden. Sowohl am 24. Februar in Leipzig, als auch am 28. Februar in Dresden blieb der Hammer des Auktionators stumm. Ebenfalls im Angebot der Sächsischen Grundstücksauktionen AG: ein unmittelbar angrenzenden Grundstück von 2800 Quadratmetern Größe als Ergänzung zum Areal der Schuhleistenfabrik. Auch das fand keinen Käufer.

Der Verkäufer, Wolfgang Korthoyer aus Mühlheim an der Ruhr, hatte sich vor der Auktion noch zuversichtlich gezeigt, dass der gut erhaltene Industriebau für Investoren von Interesse sein könnte. Zumal jährlich rund 53 000 Euro an festen Mieteinnahmen von den im Erdgeschoss des Gebäudes angesiedelten Gewerbetreibenden zu erwarten seien. Zudem liegt für das Objekt ein positiver Bauvorbescheid der Stadt Erfurt vor. Ein Investor hätte ohne langen bürokratischen Hürdenlauf loslegen können, z.B. mit dem Ausbau der oberen zwei Etagen zu attraktiven Loftwohnungen. Noch ist aus den Plänen die Luft nicht ganz raus. Die Schuhleistenfabrik bleibt noch für etwa zwei Monate im so genannten Nachverkauf der Sächsischen Grundstücksauktionen AG. Erst dann wird sie aus den Listen gestrichen. Es sei denn, der Eigentümer stellt sie dann im nächsten Katalog erneut ein. Das schließt Wolfgang Korthoyer auf Nachfrage aus. Er zeigte sich aber zuversichtlich, dass da noch was gehen könnte. Es würden derzeit Nachverhandlungen laufen, erklärte er, In der Vorwoche wollte sich ein Architekt vor Ort einen persönlichen Eindruck von dem 1976 erbauten Gebäudekomplex, zu dem 5125 Quadratmeter Grundstück gehören, machen. „Ich denke, da wird etwas passieren“, so Korthoyer. So etwas brauche natürlich Zeit für Überlegungen. „Denn da werden für den Umbau einige Millionen fällig“, wie der 65-Jährige, der von seinen Umbauplänen inzwischen Abstand genommen hat, meinte. Nochmals in den Versteigerungskatalog werde er die Fabrik aber nicht stellen. Und Korthoyer ist auch beim Mindestgebot, so sich doch ein Kaufinteressent finden sollte, zu keinen Kompromissen bereit. „Ich gehe mit dem Preis nicht runter“, betonte er. Schon deswegen nicht, weil ein neuer Eigentümer einen idealen Anreiz dazubekomme: Feste Mieteinnahmen. Schuhleistenfabrik unterm Hammer: Eigentümer gibt auf