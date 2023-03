Happy End nach über zehn Jahren: Vermisster Kater "Ozzy" kehrt wieder nach Hause zurück

Stadtroda Seit 2011 wurde Kater "Ozzy" von seinen Besitzern schmerzlich vermisst. Nun nimmt die Geschichte ein glückliches Ende.

"Wunder geschehen, oder?", schreibt das Tierheim Eisenberg in einem Post auf Facebook. Zwölf lange Jahre war Kater "Ozzy" verschwunden. Am Wochenende dann die glückliche Wendung: "Dieser Kater wurde gestern in Stadtroda gesichert, er ist lieb und gechipt, sogar registriert und jetzt haltet euch fest ....seit 2011 als vermisst gemeldet", heißt es in dem Beitrag weiter.

Tierheim startete Suchaufruf nach Besitzern

Da hinterlegte Adresse und Handynummer nicht mehr stimmten, wurde nun ein Suchaufruf nach den Besitzern gestartet - mit Erfolg: Der Beitrag wurde über 264 mal geteilt und fleißig kommentiert. Am Sonntag meldete sich das Tierheim mit einem Update: "Ja, Wunder geschehen manchmal"! Die überglücklichen Besitzer haben sich gemeldet und in der kommenden Woche kann es eine Familienzusammenkunft geben. Kater "Ozzy" kehrt wieder nach Hause zurück - nach über zehn Jahren.

Das könnte Sie auch interessieren: