Harry Kane im Sommer in Blankenhain

Blankenhain Fußball-EM 2024: Englands Fußball-Nationalmannschaft schlägt Quartier im Weimarer Land auf. Geld des Landes fließt nur in öffentliche Infrastruktur

Gerald Müller

Wie gut Harry Kane Golf spielen kann, ist nicht überliefert. Während der Fußball-Europameisterschaft in Deutschland ist das auch nebensächlich, obwohl er in dieser Zeit mit der englischen Nationalmannschaft im Golfresort in Blankenhain im Weimarer Land Quartier bezieht. Die Aufmerksamkeit des Bayern-Torjägers dürfte in den EM-Wochen bei sportlichen Aktivitäten vor allem dem Fußball gelten.

Dass die Engländer in den Freistaat kommen, hat das Wirtschaftsministerium mitgeteilt, dass damit einem Bericht im Portal der New York Times gefolgt ist. Wolfgang Tiefensee stellt fest: „Mit nur einer offiziellen Spielstätte – der Arena in Leipzig – ist Ostdeutschland zur Europameisterschaft mäßig repräsentiert. Umso wichtiger ist es, dass Thüringen mit dem Basiscamp in Blankenhain einen weiteren wichtigen Hotspot für die Fußballbegeisterung in der Region schaffen kann. Ich danke dem Team des Golfresorts und vor allem Unternehmer Matthias Grafe für das herausragende Engagement. Ohne die vorausschauenden Investitionen hätten wir im Wettbewerb mit anderen Standorten nicht diesen Erfolg erzielt.“

Hotel-Betreiber äußert sich zurückhaltend

Der Hotel-Betreiber, der in Blankenhain auch den Sitz seiner Firma hat, die weltweit Farben für Kunststoffe liefert, reagiert allerdings zurückhaltend. „Ich kann nur bestätigen, dass im Sommer eine hochkarätige Mannschaft zu uns kommt. Ich rede grundsätzlich nicht über meine Gäste.“ Und der 57-Jährige ergänzt, dass sein Resort durch den Aufenthalt der Ball-Prominenz „keinen Cent an finanziellen Zuwendungen durch das Land Thüringen“ erhalten wird.

Eine Million Euro für öffentliche Infrastruktur

Das bestätigt auch das Wirtschaftsministerium, das in die öffentliche Infrastruktur in Blankenhain investieren will. Denn in Nähe des Quartiers muss noch ein Fußballplatz hergerichtet werden, der den DFB- und Uefa-Anforderungen entspricht. Außerdem soll im Schloss ein Medienzentrum eingerichtet werden. Das Wirtschaftsministerium hat die Landesentwicklungsgesellschaft, die über Erfahrungen aus den Weltmeisterschaften 2023 im Biathlon und im Rodeln in Oberhof verfügt, für die Planungen beauftragt. „Eine Million Euro sollen bereitgestellt werden“, so ein Sprecher.

Die Fußball-EM wird vom 14. Juni bis 14. Juli in Deutschland ausgetragen. Im Spa & Golf-Resort Weimarer Land, das mit seinen 94 Zimmern und sieben Restaurants nur unweit von der Autobahn und vom Flughafen in der Landeshauptstadt entfernt liegt, werden die englischen Nationalkicker zwei Fußballplätze zur Verfügung haben. Und zudem von drei Golfplätzen umgeben sein. Ob Kane und Mitspieler diese auch nutzen?