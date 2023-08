Berlin. Seit Tagen wüten Waldbrände im US-Bundesstaat Hawaii. Schwer betroffen ist die Insel Maui. Die Behörden zählen allein dort 36 Tote.

Verkohlte Bootsanleger, verbrannte Palmen, Häuser, die Lichterloh in Flammen stehen oder bis auf die Grundmauern niedergebrannt sind – und über allem dichte Rauchschwaden, die das Ausmaß der Verwüstung erst nach und nach erkennen lassen. Die Zerstörungswut der Brände, die seit Tagen die Inseln des US-Bundesstaats Hawaii heimsuchen, ist gewaltig. Nach offiziellen Angaben von Donnerstag sollen alleine auf der Insel Maui 36 Menschen in den Flammen ihr Leben verloren haben. Die Behörden rechnen mit weiteren Opfern und Verletzten.

Brände auf Hawaii: Lage auf Nachbarinsel Maui „apokalyptisch“

Das Urlaubsparadies Hawaii mit seinen sechs Hauptinseln – in diesen Tagen kaum wiederzuerkennen. Auf der größten Insel Hawaii und der Nachbarinsel Maui lodern seit Anfang der Woche mehrere Brandherde. Tausende Menschen, deren Häuser dem Feuer zum Opfer fielen, müssen noch immer ohne Strom- und Telefonverbindung auskommen. Die Behörden leiteten Evakuierungen ein, sperrten Straßen und errichteten Notunterkünfte, die bereits an ihre Belastungsgrenzen stoßen.

Fleeing the wildfires in Hawaii 😳 pic.twitter.com/s8Wqg57elH — Champagne Joshi (@JoshWalkos) August 10, 2023

Als „apokalyptisch“ beschreiben Einheimische die Lage im Küstenort Lahaina. Die Stadt im Osten der Insel Maui ist ein beliebtes Reiseziel, das als ehemalige Hauptstadt und wichtiger Walfanghafen Hawaiis nicht nur mit kristallklarem Wasser und weißen Sandstränden, sondern auch mit zahlreichen historischen Stätten und Gebäuden lockt. Ein großer Teil des historischen Stadtkerns ist den Flammen zum Opfer gefallen. Die Bezirksregierung zählte Stand Donnerstag mehr als 270 zerstörte Gebäude.

Reisewarnung für Hawaii: Tausende Urlauber ausgeflogen

Hawaiis Gouverneur Josh Green sprach in den US-Medien von einer „schrecklichen Katastrophe“. Seine Stellvertreterin Sylvia Luke warnte vor Reisen nach Maui. Mit der Unterstützung der Bezirksregierung und mehrerer Airlines, die größere Flugzeuge stellten und Routen änderten, soll es gelungen sein, 11.000 Menschen auszufliegen, wie Ed Sniffen vom Hawaii Department of Transportation am Donnerstag mitteilte.

Aufnahmen aus der Luft zeigen das Ausmaß der Brände, die seit Anfang der Woche im US-Bundesstaat Hawaii wüten. Foto: RICHARD OLSTEN / AFP

Am Tag zuvor war die Rede von 4000 Reisenden gewesen, die versuchten, die Insel zu verlassen. US-Präsident Joe Biden hatte dem Bundesstaat Hilfe zugesagt. Die Nationalgarde und die Marine stünden den Einsatzteams zur Seite. Das Verkehrsministerium werde dabei helfen, Urlauber von Maui auszufliegen. Für die Bezirke Maui und Hawaii wurde der Notstandausgerufen.

Hawaii: Hurrikan Dora befeuerte die Brände

Schätzungen zufolge hätten die Feuer bereits hunderte Hektar Land verbrannt, wie Hawaiis geschäftsführende Gouverneurin Sylvia Luke dem US-Nachrichtensender CNN sagte. Schwere Sturmböen behinderten am Dienstag die Löscharbeiten, sodass es auch am Mittwoch noch an mehreren Stellen auf Maui und der Hauptinsel Hawaii brannte. Eine geringe Luftfeuchtigkeit, starke Winde und Trockenheit befeuerten die Brände, wie der Nationale Wetterdienst mitteilte.

Mitverantwortlich für die Feuer sei den örtlichen Behörden zufolge auch der Hurrikan Dora, der südlich der Inseln des US-Bundesstaats vorbeiziehe. „Die Tatsache, dass wir in mehreren Gebieten Waldbrände haben, die indirekt auf einen Hurrikan zurückzuführen sind, ist beispiellos. Das ist etwas, was die Bewohner von Hawaii und der Staat noch nicht erlebt haben“, so Luke. Der Wiederaufbau werde lange dauern. „Wir werden einen Weg finden müssen, in den kommenden Jahren vielen Menschen zu helfen.“