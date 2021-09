Berlin. Schlagerstar Helene Fischer wird 2022 ein einziges Mal in Deutschland auf die Bühne treten. Alle Infos zum Mega-Event im August 2022.

Helene Fischer tritt endlich wieder auf die Bühne - und das Konzert wird ein regelrechtes Mega-Event. Am Montag kündigte Fischers Team unter anderem mit einem Teaser-Video auf YouTube ihren nächsten großen Auftritt an. Am 20. August 2022 haben Fans die Möglichkeit, die Schlagersängerin auf dem Open-Air-Gelände der Messe München nach vier Jahren endlich wieder live zu sehen.

Helene Fischer kündigt Deutschland-Konzert an

"Ich kann es kaum erwarten, live auf der Bühne zu stehen und mit meinem Publikum das Leben zu feiern. Die Emotionen und die Energie eines solchen Abends sind durch nichts zu ersetzen. Mein ganzes Team ist wie elektrisiert. Wir fiebern alle auf den Tag hin, an dem wir in München endlich wieder das tun können, was wir am meisten lieben: Die Menschen durch Musik zusammenzubringen, mit maximaler Kraft zu unterhalten und ihnen einen unvergesslichen Moment zu schenken", äußerte sich auch die Musikerin in einem Presseschreiben zu dem angekündigten Mega-Event.

Helene Fischer: Einziges Konzert wird zum Mega-Event

Mit einer Besucherzahl von 150.000 wird das einzige Fischer-Konzert 2022 "Bild" zufolge mehr als doppelt so groß als ihre vergangenen Gigs. Bei ihren bisherigen Stadien-Konzerten soll sie vor rund 60.000 Menschen gespielt haben. Das anstehende Konzert wird demnach nicht nur das bislang größte Konzert ihrer Karriere - deutschlandweit gab es bisher überhaupt kein Solo-Konzert in dieser Größenordnung.

Der Vorverkauf startet am 9. September 2021. Die Tickets sind bei eventim.de erhältlich. 2023 soll Fischer zudem auf Tournee gehen.