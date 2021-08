Berlin Jahrelang gab es keine neue Musik von Schlagersängerin Helene Fischer. Jetzt kündigt sie ein neues Album an. Das ist bereits bekannt.

Ihre Fans haben lange darauf gewartet, jetzt erfüllt ihnen Helene Fischer ihren Wunsch. Die Sängerin bringt im Oktober ein neues Album raus. Es ist die erste neue Musik des Schlagerstars seit 2017.

"Rausch" soll am 15. Oktober erscheinen. Das gab Fischer unter anderem auf Instagram bekannt. "'Ich fühle mich wie im Rausch...', so könnte man die letzten Monate wirklich beschreiben", erklärte die Sängerin in ihrem Post. Rausch spiegle ihren derzeitigen Sinnes- und Geisteszustand wider, schrieb Fischer zu einem Bild des mutmaßlichen Albumcovers.

Darauf präsentiert sich die 37-Jährige in einem neuen Look, mit glatt zurückgekämmten Haaren und weißem Smokingblazer über einem ebenfalls weißen Bikini. Sie sei "überglücklich", diese Nachricht "endlich mitteilen zu können", so Fischer zu ihrer Ankündigung.

Die Sängerin ist aber nicht nur glücklich, weil die Neuigkeiten endlich raus sind: In ihrem Instagram-Post schreibt Helene Fischer, sie sei heute "ausgeglichen, vollkommen in meiner Mitte" und "da angekommen, wo ich immer sein wollte - im Auge des Orkans".

Vor zwei Tagen hatte Fischer zudem schon ein Bild in dem sozialen Netzwerk geteilt, dass sie im Studio zeigte: "In den letzten Wochen war ich hier so in meinem Tunnel und arbeite jetzt täglich an der Fertigstellung meines Albums", schrieb sie dazu. "Ihr könnt euch nicht vorstellen, wie sehr es mich erfüllt hat, das Musik wieder so im Fokus stand und ich mir hier die Seele aus dem Leib singen konnte. Es hat so unfassbar gut getan", so die Schlagersängerin weiter. Ihre Fans dürften sich auf "was Schönes" freuen.

Helene Fischer: Neue Single erschien bereits Anfang August

Bereits am 6. August war die erste Single-Auskopplung von "Rausch" erschienen. Im Duett "Vamos a Marte" ist neben Helene Fischer der "Despacito"-Star Luis Fonsi zu hören. Auch das Musikvideo zu dem Song wurde Anfang August veröffentlicht – schon hier erkannten Fans, dass die Sängerin ihren früheren, klassischen Schlager-Look hinter sich gelassen hatte. Immerhin: Fischer singt wohl weiterhin auf deutsch.

Tausende Fans haben bereits ihre Freude über das neue Album in den Kommentaren des Instagram-Posts kundgetan. "Ich freue mich so sehr auf alles, was du für uns bereithältst und "Ich kann es kaum erwarten" schrieben Fischers Follower unter anderem zur "Rausch"-Ankündigung.

(fmg)