Hitze in Deutschland: Wo diese Woche der Sommer kommt

Nach dem heißen Juli-Ende folgt nun ein heißer August. Der Wochenstart begann dabei mit etwas niedrigeren Temperaturen und Regen, danach folgt eine regelrechte Hitze-Welle – mit Temperaturen von bis zu 37 Grad am Wochenende.

Die Zugspitze steht fast symbolisch für den Temperaturwandel: Am Dienstagmorgen vermeldete der Deutsche Wetterdienst (DWD), dass es auf Deutschlands höchstem Berg 20 Zentimeter Schnee gegeben habe. Zum Ende der Woche allerdings dürfte dieser verschwunden sein: Am Freitag werden auf der Zugspitze Temperaturen von zwölf Grad erwartet. Der Rest des Landes wird dann eine regelrechte Hitzeperiode durchleben.

Wetter am Mittwoch: Hitzeperiode startet mit bis zu 29 Grad

Nachdem es am Dienstag noch vielerorts bewölkt wird und in Südbayern sogar starke Regenfälle für Überflutungen sorgten, startet ab Mittwoch die Hitzeperiode. Sie werde diesmal „etwas länger“ andauern, teilte der DWD mit. Verbreitet klettere die Temperatur am Mittwoch auf Werte zwischen 25 bis 29 Grad, örtlich könnten wahrscheinlich schon die 30 Grad geknackt werden.

Ob Norden, Osten, Süden oder Westen, in der zweiten Wochenhälfte steigen die Temperaturen (abgesehen von den Küsten und den Bergen) landesweit auf über 30 Grad. Wem's gefällt... /V pic.twitter.com/2oyNHlaYB5 — DWD (@DWD_presse) August 2, 2020

Vor allem in NRW wird nach Angaben des DWD schon am Mittwoch vereinzelt die 30-Grad-Marke geknackt. Für Berlin und Brandenburg kündigten die Meteorologinnen und Meteorologen Werte von maximal 28 Grad an, südlich der Donau soll es mit 20 bis 24 Grad noch etwas kühler bleiben.

Hitze-Prognose am Donnerstag: Fast überall über 30 Grad

Ab Donnerstag wird es dem DWD zufolge deutschlandweit heißer. Von Donnerstag bis über das Wochenende hinaus dominiert laut Vorhersage im ganzen Land der Sonnenschein. Am Donnerstag liegt die Temperatur zwischen 26 und 33 Grad. Die höchsten Werte gibt es erneut im Westen, aber auch im Norden steigen die Temperaturen verbreitet auf über 30 Grad.

In der Nacht zu Freitag soll es vielerorts klar bleiben, nur vereinzelt soll es geringe Wolken geben. Im Süden wird es nachts allerdings eher wolkig und sogar nebelig. Die Tiefstwerte sollen dann bei 12 Grad liegen, im Bergland fallen sie bis 9 Grad bei schwachem Wind.

Hitze zum Wochenende: Freitag bis zu 37 Grad

Am Freitag und am Wochenende darf laut DWD bei 30 bis 36 Grad geschwitzt werden. Lokal rechnen die Wetterexpertinnen und -experten sogar mit 37 Grad. Am Freitag soll es verbreitet sonnig werden, nur im Süden und Osten treten im Laufe des Tages Quellwolken auf. Besonders heiß wird es erneut in NRW. In Berlin und Brandenburg steigen die Temperaturen laut Prognosen auf bis zu 33 Grad, im Süden auf bis zu 32.

Abkühlung gibt es in den Nächten, allerdings vor allem auf dem Land: bei Werten zwischen 14 und 18 Grad. In den großen Städten und Ballungsräumen stehen jedoch Tropennächte mit Temperaturen bei mindestens um die 20 Grad an. Dabei soll es zumindest in der Nacht zum Samstag gering bewölkt oder klar bleiben.

Eine Abkühlung ist vorerst nicht in Sicht: Auch am Wochenende und zu Beginn der neuen Woche soll es warm bleiben.

