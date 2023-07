In Phoenix im US-Bundesstaat ist ein fast 50 Jahre alter Temperaturrekord gefallen: 19 Tage lang in Folge war es mehr als 110 Grad Fahrenheit warm - das entspricht 43,3 Grad Celsius.

Rekordtemperaturen in Phoenix in den USA

Phoenix. Knapp unter dem Siedepunkt: Menschen werden mit schweren Verbrennungen in Krankenhäuser eingeliefert, weil sie den Asphalt berühren.

In Arizona, einem Bundesstaat der USA, ist es jeden Sommer heiß. Die Region ist für ihr Wüstenklima bekannt. Während der Sommermonate sind Temperaturen über 38 Grad Celsius keine Seltenheit. Doch die Hitzewelle, die aktuell in Teilen der Vereinigten Staaten herrscht, sorgt dafür, dass es auch in Arizona noch heißer wird als sonst.

Aktuell zeigt sich das in Maricopa County, wo auch die Bundeshauptstadt Phoenix liegt. Dort kommt es zu Temperaturen von bis zu 48 Grad Celsius, erklärte Dr. Kevin Foster gegenüber "CNN". Foster ist Leiter der Abteilung für Verbrennungen im Arizona Burn Center der Valleywise Health. Und aktuell hat er besonders viel zu tun.

Hitzewelle in den USA: Mehr Verbrennungen in Arizona

Einerseits sei die Anzahl der Menschen mit Verbrennungen in Fosters Abteilung höher als gewöhnlich, anderseits aber auch der Grad der Verbrennungen. Es kämen also nicht nur sehr viel mehr verletzte Menschen in seine Abteilung, sondern auch deutlich mehr Personen mit schwerwiegenden Brandwunden.

Der Grund dafür ist kurios und erschreckend zugleich: In der Region ist es aktuell so heiß, dass viele Menschen, die aus welchen Gründen auch immer auf die Straße stürzen, schwere Verbrennungen erleiden. Der Boden wird durch die Sonneneinstrahlung so heiß, dass der reine Kontakt mit bloßer Haut zu entsprechenden Verletzungen führen kann.

Arizona, USA: Ein Besucher versucht, sich im Justa Center in Phoenix abzukühlen. Foto: Ross D. Franklin/AP

Arizona: Asphalt erreicht Temperaturen knapp unter dem Siedepunkt

Insbesondere Asphalt erhitze sich bei solchen Temperaturen extrem, so Foster. An einem warmen Sommertag erreiche die Temperatur von Asphalt und Beton in Arizona teilweise 180 Grad Fahrenheit, erklärte der Experte gegenüber CNN – das entspricht über 80 Grad Celsius. Wenn bloße Haut mit dem Boden in Berührung komme, dauere es so nur den Bruchteil einer Sekunde, um sich Verbrennungen zuzuziehen.

Sturz auf Asphalt: Verbrennungen, wie nach einem Hausbrand

Bei Menschen, die beispielsweise nach einem Sturz zehn oder zwanzig Minuten auf dem Bürgersteig lägen, könne es so zu Verbrennungen dritten Grades kommen, erklärte Foster weiter. Das seien Verbrennungen, die er normalerweise nur bei Menschen sehe, die einen Hausbrand überlebt hätten. Durch ihre erhöhte Sturzgefahr seien insbesondere ältere Personen besonders gefährdet – aber auch Menschen unter Drogeneinfluss.

Ebenso müssen sich Menschen mit Haustieren Gedanken machen. Denn auch Tiere könnten sich verbrennen, wenn sie auf heißen Asphalt oder heißem Beton laufen, erklärte Dr. Rena Carlson, Präsidentin der American Veterinary Medical Association, gegenüber CNN.