Hochzeit bei minus 13 Grad – Hannelore und Dieter Joseph feiern diamantene Hochzeit

Kalt war es damals, am 9. Januar 1960. Um nicht zu sagen, saukalt. Minus 13 Grad zeigte das Thermometer und es lag Schnee, als sich Hannelore und Dieter Joseph in einer Apoldaer Kirche das Ja-Wort gaben. Zweieinhalb Jahre zuvor hatten sich die beiden im Juni 1957 kennengelernt. Bei herrlichem Sommerwetter. Sie war 17, er 19 Jahre alt. Und es hat gleich gefunkt und nach einer gewissen „Anlaufzeit“ auch gepasst mit den beiden, die heute die diamantene Hochzeit feiern. 60 Jahre Ehe, stolze sechs Jahrzehnte als Mann und Frau vereint. Das ist Paaren nur selten vergönnt.

Beide kommen ausder Landwirtschaft

Die Liebe hat sie durch diese 60 Jahre getragen, auch wenn das Leben nicht leicht war, damals. Hannelore und Dieter kamen aus Familien, in denen die landwirtschaftliche Arbeit im Stall und auf dem Feld das Prägende war. Ein harter Job, wenn Hannelore in Schöten bei Apolda frühmorgens um 4 Uhr raus musste, um den Raps zu bearbeiten. Dieter Joseph und sein Bruder mussten den Laden zu Hause, in Stiebritz bei Jena, allein schmeißen. Der Vater war nicht aus dem Krieg zurückgekehrt. Trotz der widrigen Bedingungen jener Zeit ließ man es sich damals nicht nehmen, einmal in der Woche zum Tanz zu gehen. Dort ist es dann passiert mit den beiden.

70 Gästen fehlte es an nichts

Am 9. Januar 1960 war der große Tag der Hochzeit gekommen. Mit dem gemieteten Bus ging es von Stiebritz nach Apolda, Trauung in der Kirche, Hochzeitsfeier im „Tannengrund“. 70 Gäste waren der Einladung gefolgt. Und es fehlte ihnen an nichts. Die Eltern hatten ihre Beziehungen spielen lassen und trotz der schwierigen Zeit alles organisiert und auffahren lassen, was zu einem gelungenen Fest nötig ist. Getanzt wurde bis weit nach Mitternacht, dann ging es mit dem Bus wieder zurück, zum gemeinsamen neuen Wohnsitz in Stiebritz. Allerdings nicht lange. Schon im Juni desselben Jahres zog es die beiden nach Erfurt-Bischleben. Mit Töchterchen Gabriele, die gerademal sechs Wochen alt war. Der Großvater hatte den Enkeln ein Grundstück mit Apfelplantage und Haus vererbt. Die Brüder waren sich schnell einig, dass das der Lebensmittelpunkt für die damals noch kleine Familie werden sollte.

Drei Mädchen werden geboren

Damals brauchte man noch eine Zuzugsgenehmigung. „Die bekam ich nur, weil wir keinen Wohnraum beanspruchten und ich mich verpflichtet hatte, in die LPG in Stedten einzutreten“, erinnert sich Dieter Joseph. 1962 kam Tochter Marita zur Welt, 1968 wurde Karina geboren. „Ich hatte es leicht, trotz vier Frauen“, sagt der dreifache Vater und lacht. Er studierte in Nordhausen, wurde Ingenieur für Landtechnik, hing später noch ein Fernstudium dran, um sein Diplom zu machen. Sein beruflicher Dreh- und Angelpunkt blieb die Landwirtschaft. Er projektierte stationäre Anlagen für die Stall- und Feldwirtschaft. Bis man ihn 1990 unfreiwillig in den Vorruhestand schickte. Was von seinem Beruf geblieben ist? Eine Kaninchenzucht.

Seine Frau arbeitete 17 Jahre in der Schuhleiste in Möbisburg. Erst als Schleiferin, dann als Regalbediengerätefahrerin. Schweres Wort, große Verantwortung. Bis 1990 auch für sie der berüchtigte „blaue Brief“ im Kasten lag. Bis 1992 arbeitete sie dann noch als Küchenhilfe in der „Guten Quelle“ in Molsdorf. Und das meiste beim Großziehen der Kinder kam auf ihr Konto. „Wir haben ihnen immer Würde, Anstand und Respekt vorgelebt. Dinge, die wir heute oft vermissen“, sagen die beiden sehr vital wirkenden Senioren unisono.

Jospehs haben fünf Enkelund drei Urenkel

1966 ein Urlaub am Schwarzen Meer, 1990 eine Mittelmeerkreuzfahrt. Diese beiden großen Exkursionen haben sich bei den beiden bis heute im Gedächtnis gehalten, davon zehren sie immer noch. Mit den Kindern waren sie oft an der Ostsee. Auch daran denken sie gern zurück. Nun ist die Familie um fünf Enkel und drei Urenkel angewachsen. Das wird eine lebhafte Feier zur Diamantenen, auch wenn die noch auf sich warten lässt. Am 29. Februar soll sie im „Hubertus“ steigen. Warum so spät? An dem Tag, der nur alle vier Jahre wiederkehrt im Schaltjahr, hat Hannelore Joseph Geburtstag. Den 20., wie sie scherzhaft sagt.

Wie hält man es 60 Jahre lang als Paar aus? „Liebe und Achtung sind das Wichtigste“, sagt Hannelore. „Man muss auch mal was wegstecken und nicht gleich über jedes Stöckchen springen“, sagt Dieter. Und fügt mit schelmischem Lachen an: „Wenn ich mache, was meine Frau will, geht es mir gut.“