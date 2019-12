Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

HoHo - Heimatbier

ApoldaEs ist rot-golden in der Farbe und kräftig malzig im Aroma. Die Rede ist von dem neuen Weihnachtsbier „HoHo-Heimatbier“, das die Vereinsbrauerei pünktlich zur Vorweihnachtszeit auf den Markt bringt. Verantwortlich für den Geschmack des Vollbieres ist nicht nur Brauer Andreas Kunze, sondern mithin eine deutliche Hopfennote und insgesamt sechs Spezialmalze, die dem neuen Trank seine Farbe verleihen. Verkauft wird es in der Ein-Liter-Bügelverschlussflasche unter anderem im Fanshop der Brauerei und in ausgewählten Verkaufsstellen des Einzelhandels. Insgesamt ist die Charge auf 2000 Flaschen limitiert.