Vor einem Markt in Hildburghausen haben Unbekannte rund 100 Weihnachtsbäume gestohlen. (Symbolbild)

Polizeimeldung Hundert Weihnachtsbäume von Supermarktgelände in Thüringen gestohlen

Hildburghausen. Unbekannte haben rund 100 Weihnachtsbäume vom Parkplatz eines Einkaufsmarktes in Hildburghausen gestohlen.

In Hildburghausen haben Unbekannte rund hundert Weihnachtsbäume vom Gelände eines Supermarkts gestohlen. Wie die Polizei in Suhl am Sonntag mitteilte, wurden die Bäume vom Gelände des Kauflandes geklaut. Die Bäume befanden sich dort auf einer Lagerfläche auf dem Parkplatz, wo sie auf mehreren Paletten lagerten.

Gestohlen wurden die Bäume laut Polizei zwischen Mittwoch und Samstag. Der Schaden liegt bei rund 2700 Euro.

Weitere Polizeimeldungen aus Thüringen

Der kostenlose Blaulicht-Newsletter: Täglich die wichtigsten Meldungen automatisch ins Postfach bekommen. Jetzt anmelden.