Immer weniger Wintertouristen in Thüringen – Studie sieht Bedrohung

In einer Studie der Dualen Hochschule Gera-Eisenach kommt Professor Gerhard Reiter mit seinen Studierenden zu dem Ergebnis: Der Klimawandel bedroht den Wintertourismus im Thüringer Wald.

Wenn es, wie gerade auch jetzt wieder, nach den Weihnachtsferien keinen Schnee auf den Höhen gibt und damit der Wintersport kaum Gäste locken kann, lässt sich ein deutlicher Rückgang der Übernachtungszahlen im Wintertourismus feststellen. Um 8,11 Prozent sind die Übernachtungen in den vergangenen zehn Jahren gesunken. Dabei hatte Reiter jeweils die Monate Dezember bis März im Blick. Das entspricht einem durchschnittlichen Rückgang von 10.341 Übernachtungen pro Wintersaison oder einem Umsatzausfall von circa 500.000 Euro, rechnet der Betriebswirtschaftler vor.

Im Winter 2018/19 verbuchten die Touristiker von Dezember bis März 1.054.485 Übernachtungen im Thüringer Wald. Das bedeutete einen leichten Rückgang gegenüber dem Vorjahr (minus 2 Prozent). Besonders stark war dagegen der Rückgang der Übernachtungen im Winter 2016/17 mit 1.015.912 Übernachtungen und im Winter 2013/14 mit 1.029.198 Übernachtungen. Damit wurde jeweils fast die Marke von 1 Million Übernachtungen unterschritten. Der Winter 2016/17 war der schlechteste Winter bei den Übernachtungen seit langem. Neun Jahre vorher, im Winter 2009/10, zählte man noch 1.147.550 Übernachtungen.

Im Winter fallen 24 Prozent der jährlichen Übernachtungen im Thüringer Wald an. Besonders wichtig für die Beherbergungswirtschaft sind die Monate Dezember und Februar, die zusammen circa 13 Prozent der jährlichen Übernachtungen ausmachen. Die Besucher bleiben dabei im Durchschnitt 3,2 Tage.

Reiter sieht den Wintertourismus in Thüringen in Gefahr: „Gerade in Mittelgebirgslagen wirkt sich der Rückgang der Schneetage stark aus. Auch in der aktuellen Wintersaison 2019/2020 sind die Temperaturen zu mild“, hebt er hervor. Die Zahlen wurden von Studenten der Studienrichtung Tourismus-Management ausgewertet.

Oberhof will sich weiterhin als ganzjähriges Ziel profilieren. Dazu soll auch ein neues Familienhotel beitragen.