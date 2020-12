Berlin. Die Ständige Impfkommission hat eine Empfehlung zu einer möglichen Reihenfolge von Corona-Impfungen an Länder und Experten geschickt.

Wer darf zuerst geimpft werden, wenn die Zulassung für einen Corona-Impfstoff da ist? Über diese Frage muss die Politik entscheiden. Nun liegen konkrete Vorschläge für eine mögliche Antwort vor: Die Ständige Impfkommission (Stiko) hat am Montag einen Entwurf an Länder und medizinische Fachgesellschaften geschickt, in dem eine Priorisierung beim Impfen für bestimmte Gruppen empfohlen wird.

Die Impfung soll dem Entwurf zufolge zunächst Personengruppen mit besonders hohem Risiko für schwere oder tödliche Krankheitsverläufe angeboten werden. Auch Gruppen, die beruflich besonders exponiert sind oder engen Kontakt zu Risikogruppen haben, sollen Vorzug erhalten. Darunter fallen laut der Empfehlung 8,6 Millionen Menschen. Lesen Sie auch: Lauterbach fordert Impfung der Deutschen „in Rekordzeit“

Impf-Priorisierung: Diese Gruppen werden konkret in der Empfehlung genannt

Bewohner von Senioren- und Altenpflegeheimen sowie Menschen über 80 Jahre werden in der Empfehlung der Stiko, die der Deutschen Presse-Agentur vorliegt, konkret aufgeführt. Auch das Personal mit besonders hohem Expositionsrisiko in medizinischen Einrichtungen wie Notaufnahmen und in der Betreuung von Corona-Patienten wird genannt.

Ebenso soll das Personal in medizinischen Einrichtungen mit engem Kontakt zu Risikogruppen in der Behandlung von Blutkrebs und der Transplantationsmedizin priorisiert werden.

Weiter werden das Pflegepersonal in der ambulanten und stationären Altenpflege sowie andere Tätige in Senioren- und Altenheimen mit Kontakt zu Bewohnern aufgeführt.

Corona-Impfstoff: Warum werden Prioritäten festgelegt?

Sobald der erste Impfstoff in Deutschland zugelassen ist, wird es aller Voraussicht nach nicht genügend Dosen für alle Interessierten geben. Deshalb hatte der Bundestag in einem kürzlich beschlossenen Gesetz den Rahmen für eine Festlegung von Prioritäten abgesteckt. Es bildet die Basis für die Empfehlungen der Stiko, über die nun noch einmal beraten werden soll. Die Impfprioritäten sollen in einer Verordnung des Bundesgesundheitsministeriums endgültig festgelegt werden.

Wegen besonderer Eilbedürftigkeit werden Länder und Experten um Rückmeldungen zum Entwurf mit den Empfehlungen bis zum 10. Dezember 2020 gebeten.

