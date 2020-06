In Jahrzehnten zu eine großen Gemeinschaft gewachsen

Es gibt Orte, die sind eine Fußballdynastie, andere haben einen Spielmannszug, in dem Familien mitmachen, es gibt Dörfer, die sind Faschingshochburgen. Wenn man an Kalbsrieth/Ritteburg denkt, dann sofort an die Feuerwehr. In Ritteburg ist rein rechnerisch fast in jedem Haushalt jemand bei der Löschtruppe.