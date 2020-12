Im Altenburger Land verbrennen Verstorbene aus Dresden

Nobitz/Dresden. Sächsische Krematorien sind überlastet, Särge werden angeblich in Kleintransportern nach Nobitz ins Altenburger Land gebracht. Bisher geht es um 100 Särge.

Seit Beginn der Pandemie sind im benachbarten Sachsen beinahe 3000 Menschen an Covid-19 verstorben. Daher komme man mit den Bestattungen im Freistaat nicht hinterher, wie Dresdens Beigeordnete Eva Jähnigen (Grüne) mitteilt. „Seit Mitte Dezember müssen Bestatter aus Dresden und dem Umland täglich doppelt so viele Verstorbene zum Krematorium bringen, als es zu dieser Jahreszeit üblich ist“, wird sie in anderen Medien zitiert. Corona-Blog: Bisher 672 Thüringer geimpft - Im Altenburger Land steigt Inzidenz wieder auf über 500

Die Lage im Krematorium in Dresden sei extrem angespannt. Hinzu komme, dass es wegen eines technischen Defekts derzeit nur drei Viertel seiner normalen Kapazität erreiche. Durch die hohe Übersterblichkeit im Dezember sei man nun auf Hilfe von außen angewiesen. „Wir arbeiten mit einem überregional agierenden Bestattungsunternehmen zusammen, welches selbständig Krematorien mit freien Kapazitäten nutzt. Diese befinden sich auch in Thüringen“, so die Bürgermeisterin.

100 Särge nach Nobitz geliefert

Laut Medienberichten gibt es seit Montagmorgen eine Art Shuttle-Dienst, der zahlreiche Särge in ein privat betriebenes Krematorium im Gewerbegebiet am Flugplatz in Nobitz bringt. Im Einsatz seien nach Medienberichten drei Kleintransporter vom Typ Sprinter, die im Konvoi fahren. Sie hätten je vier Särge geladen. Es wurden bisher 100 Tote aus Dresden nach Nobitz transportiert, wie auch Jana Fuchs, Sprecherin des Altenburger Landes, auf Nachfrage bestätigt. Kreisansässige Krematorien würden Fälle aus Sachsen zur Einäscherung übernehmen. Bürgermeister Hendrik Läbe (SPD) ist vom Geschehen informiert, möchte sich aber zu Einzelheiten nicht äußern, weil die Gemeinde davon nicht berührt ist.

Jörn Gerischer, Geschäftsführer der Segenius GmbH aus Leipzig, welche das Krematorium in Nobitz betreibt, bestätigt diese Zahl. Es sei nicht ungewöhnlich, dass auch Bestatter aus anderen Bundesländern die freien Kapazitäten zur Einäscherung nutzen. "Wir stehen gerne bereit zu helfen, wenn es gewünscht wird", sagt er. Die Einrichtung in Nobitz habe eine Kapazität von etwa 10.000 Einäscherungen pro Jahr.

„Wir nutzen jetzt alle Möglichkeiten, Tote zu Krematorien in benachbarte Bundesländer bis Hessen zum Verbrennen zu bringen“, sagt Eva Jähnigen. „Das geschieht alles mit größter Pietät.“ Auf größere Konvois oder Lkw werde bewusst verzichtet, um Bilder von großen Mengen an Särgen wie im Frühjahr in Bergamo zu vermeiden.

Landesverwaltungsamt: Täglich bis zu 250 Einäscherungen möglich

Laut Landesverwaltungsamt sind die Kapazitäten in Thüringen derzeit nicht ausgeschöpft. Täglich können in Thüringen derzeit insgesamt bis zu 250 Kremierungen erfolgen. Die Krematorien halten etwa 1.100 Kühlplätzen für Verstorbene vor. Allerdings verweist der Verband der Bestatter darauf, das einige Standesämter über die Feiertage nicht arbeiten würden und deshalb erforderliche Papiere für die Einäscherung nicht vorlägen."