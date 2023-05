Rom. Das Hochwasser in Teilen von Italien hat ganze Regionen verwüstet. Viele Menschen stehen vor Trümmern. Es gibt Tote und Verletzte.

Das Hochwasser in Italien hat in vielen Regionen eine Spur der Verwüstung hinterlassen

Am Donnerstag kehrten erste Menschen zu ihren Häusern zurück – viele sind fassungslos

Die Zahl der Todesopfer ist auf 11 angestiegen – die Rettungskräfte sind weiter im Einsatz

Giuseppe Beltrame steht im Vorgarten seines Häuschens und kann es nicht fassen – bis zu den Schienbeinen reicht ihm der Schlamm. Er zeigt auf die Hausmauer und einen braunen Strich in etwa zweieinhalb Metern Höhe – so hoch stand das Wasser, als er mit seiner Frau und dem Hund am frühen Mittwochmorgen von Rettungsteams im Schlauchboot evakuiert worden war. Am Donnerstag kehrt Beltrame erstmals in sein Haus zurück und sieht die Verwüstung:

Hochwasser in Italien: Zahl der Toten weiter gestiegen – manche sprechen von einer "Apokalypse"

Tische, Stühle, Kommoden liegen im Wohnzimmer auf dem Boden. Der Kühlschrank in der Küche ist umgekippt. Alles ist voller Schlamm. Beltrame kommen die Tränen. Nach den Unwettern und schweren Überschwemmungen – die die Region Emilia-Romagna in Norditalien zu Wochenbeginn heimgesucht hatten – beginnen am Donnerstag viele mit den Aufräumarbeiten. Es überwiegt Fassungslosigkeit. Innerhalb von knapp zwei Tagen ist an manchen Stellen so viel Regen wie normalerweise in einem halben Jahr gefallen.

Der Anwohner Guiseppe Beltrame steht in seinem Wohnzimmer, nachdem es von einer Flutwelle verwüstet worden ist. Foto: Oliver Weiken/dpa

Inzwischen ist die Zahl der Toten auf elf angestiegen. Am Donnerstag wurden die Leichen einer Frau und eines Mannes in dem Ort Russi in der Provinz Ravenna gefunden wurden. Zunächst hatten die Nachrichtenagenturen "Ansa" und "Adnkronos" berichtet. Manche Politiker sprechen von einer "Apokalypse". in den Mund. Giuseppe Beltrame hatte gehofft, im ersten Stock des Reihenhäuschens ausharren zu können. Am Dienstagmorgen gegen drei Uhr – als das Erdgeschoss bereits unter Wasser gestanden hatte – holte der Zivilschutz aber auch ihn ab.

Hochwasser-Schäden in Italien gewaltig: Menschen stehen vor ihren völlig zerstörten Häusern

Beltrame: "Drei Familien in dieser Straße mussten vom Helikopter weggeflogen werden", erzählt er am Donnerstag und zeigt die Via Don Giovanni Verità hinunter. Dort steht nun Federica Pizzuto und weint. Auch sie sieht erstmals, was das Wasser mit ihrem gerade frisch renovierten Haus angestellt hat. "Wir wollten Ende Mai einziehen. Die neuen Möbel sind schon drin – eine neue Küche ebenfalls", erzählt sie und versteckt ihre Tränen hinter einer großen Sonnenbrille.

Die Anwohnerin Federica Pizzuto weint, als sie ihr neu renoviertes Haus zum ersten Mal sieht, nachdem es von einer meterhohen Flutwelle verwüstet worden ist. Foto: Oliver Weiken/dpa

Faenza in der Provinz Ravenna ist eine der am stärksten betroffenen Gemeinden. Mindestens 23 Flüsse traten nach Behördenangaben in der ganzen Region über die Ufer. Der Lamone fließt durch Faenza – bei den vorigen Unwettern Anfang Mai hatten die Dämme noch gehalten. "Keinen Tropfen" bekam damals Giuseppe Beltrame ab, wie er sich erinnert. Nach den dramatischen Überschwemmungen mussten zudem Tausende Menschen in den betroffenen Gebieten evakuiert werden. Auch am Donnerstag gilt in vielen Landesteilen Alarmstufe rot – Evakuierungen werden fortgesetzt.

Trockenheit in Norditalien hat Hochwasser begünstigt – Rettungskräfte weiter im Einsatz

Am stärksten vom Hochwasser betroffen sind die Provinzen Ravenna, Forlì-Cesena und Rimini – dort insbesondere die Städte Faenza, Cesena und Forlì. In Norditalien herrschte in den vergangenen Monaten große Trockenheit. Die Regenfälle konnte der Boden nicht aufnehmen, erklärte Regionalpräsident Stefano Bonaccini. In der Region sind unterdessen rund 880 Feuerwehrleute mit etwa 330 Einsatzfahrzeugen weiter im Einsatz, wie die Feuerwehr mitteilte. An einigen Orten beginnen bereits die ersten Aufräumarbeiten.

Tausende Menschen mussten angesichts der Wassermassen in Sicherheit gebracht werden. Foto: dpa

Angesichts des Extremwetters hatte das Auswärtige Amt deutsche Reisende oder in Italien lebende Deutsche auf die Gefahren durch Überschwemmungen und Erdrutsche hingewiesen. Man solle die aktuelle Lage in den lokalen und sozialen Medien verfolgen sowie Anweisungen der lokalen Behörden unbedingt Folge leisten. Wegen der Überschwemmungen ist in vielen betroffenen Gebieten in Teilen das Strom- und Mobilfunknetz zusammengebrochen. Auch viele Trinkwasserleitungen wurden in Mitleidenschaft gezogen.

Hochwasser in Italien: Anteilnahme ist groß – Ministerpräsidentin Meloni sichert Hilfe zu

Die Anteilnahme in Italien ist groß. Viele Regionen schickten Helfer, Experten und Gerätschaften in die Emilia-Romagna und in die Marken, wo es ebenfalls zu Überschwemmungen gekommen war. Regionalpräsident Bonaccini bezifferte die Schäden auf einige Milliarden Euro – von der Regierung fordert er schnell Hilfe. Ministerpräsidentin Giorgia Meloni sicherte diese zu – aktuell nimmt sie am G7-Gipfel in Japan teil. Eine Entspannung der Lage ist derweil nicht in Sicht. Für die kommenden Tage kündigt sich neuer Regen an.

Davon betroffen sind vor allem Städte wie Faenza, Ravenna, Forlì und Cesena. Giuseppe Beltrame steht in seinem Wohnzimmer im Schlamm, schüttelt den Kopf und nimmt dann einen Topf mit Blumen in die Hand, der einigermaßen unversehrt geblieben ist. "Vielleicht ein Zeichen des Neubeginns", meint er. Dabei hat er Tränen in den Augen. (dpa/AFP)

Italien: Hochwasser-Lage droht zu eskalieren – Mehrere Tote und Vermisste

Dramatische Überschwemmungen in Italien: Gewaltige Sturzfluten wälzen sich zwischen Häusern durch die Gassen der Stadt Faenza im Herzen der beliebten Adria-Urlaubsregion Emilia Romagna, Menschen fliehen in Panik auf Dächer. Bei verheerenden Regenschauern und Überschwemmungen sind bis Donnerstagmittag mindestens neun Menschen ums Leben gekommen. Vier Personen werden vermisst, 5000 Menschen mussten ihre Wohnungen verlassen, nachdem die örtlichen Flüsse nach mehreren Monaten ohne Regen innerhalb weniger Stunden stark anschwollen, über die Ufer traten und eine Schneise der Verwüstung gezogen haben.

Wegen der außergewöhnlich heftigen Niederschläge seit Wochenbeginn traten alle 23 Flüsse in der Region über die Ufer. Insgesamt 60 Gemeinden waren vom Hochwasser und Erdrutschen betroffen. Die Feuerwehr rückte in den vergangenen 48 Stunden zu rund 2000 Einsätzen aus, bei denen mehr als 900 Einsatzkräfte mit 300 Fahrzeugen vor Ort waren, wie es am Donnerstagmorgen hieß. Regionalpräsident Stefano Bonaccini sprach von „unglaublichen Zahlen und sehr vielen Evakuierten“. Man erlebe „apokalyptische Zustände. Die Schäden belaufen sich auf Milliardenhöhe", sagte Bonaccini.

Die Schleuse am Fluss Savena. Foto: Guido Calamosca/LaPresse via ZUMA Press/dpa

Hochwasser in Italien: Autos und Lastwagen von Wassermassen mitgerissen

Ganze Ortschaften stehen unter Wasser, die Straßen sind voller Schlamm. Auf Handyvideos lässt sich die ganze Naturgewalt erahnen. Autos und Lastwagen wurden mitgerissen, Plätze und Geschäfte sind unter den teils meterhohen Wassermassen verschwunden. "Es ist alles zerstört", seufzt ein Pensionist in Faenza, einer der am stärksten verwüsteten Städte und schüttelt den Kopf.

Mit einem Schlauchboot suchen die Feuerwehrleute die Stadt nach Menschen in Not ab. Die Evakuierungen von Häusern und Betrieben geht pausenlos weiter. 23 Flüsse sind in der Region über die Ufer getreten. Die Behörden registrierten zudem 280 Erdrutsche und 400 blockierte Straßen. Die Stadtverwaltung von Ravenna forderte mit Unterstützung der örtlichen Polizei in der Nähe von Flüssen wohnende Bürger auf, sich in die oberen Stockwerke zu begeben. Familien werden Unterkünfte in Sporthallen angeboten. In der Kleinstadt Castel Bolognese, in der es Probleme mit der Trinkwasserversorgung gab, wurden mehrere Bürger aus ihren Wohnungen evakuiert. Trinkwasser wurde mit einem Tankwagen verteilt.

Menschen werden aus einer überschwemmten Region in Italien mit Schlauchbooten evakuiert. Foto: Luca Bruno/AP/dpa

Im Bahnsystem kam es zu Verspätungen, die auch die Hochgeschwindigkeitszüge auf der Nord-Süd-Achse Mailand-Rom betrafen. Eine 14 Kilometer lange Schlange bildete sich auf der Autobahn A1 "Autostrada del Sole" auf einer Apennin-Strecke unweit von Bologna - nach einem Erdrutsch war nur noch eine einzige Fahrspur befahrbar.

Hochwasser-Katastrophe in Italien: Landwirtschaft massiv betroffen

Die schweren Unwetter haben auch der Landwirtschaft und der Viehzucht, einem wichtigen Wirtschaftssektor der Gegend, schwere Schäden zugefügt. Allein im Raum zwischen Forlì und Rimini beträgt der Schaden an den Feldern 1,5 Milliarden Euro, berichtete der Landwirtschaftsverband Coldiretti.

Das Szenario ist düster. Ganze Felder stehen unter Wasser, mehrere Hektar Obstplantagen sind überschwemmt und Ställe ohne Strom, Lagerhäuser wurden überflutet. Außerdem gingen ganze Getreideernten verloren. 5000 Landwirtschaftsbetriebe haben Schäden zu beklagen, berichtete Coldiretti. Probleme gab es auch bei der Lieferung verderblicher Lebensmittel, die durch die Schließung der Autobahn A14 zum Erliegen kam. Das führte zu weiteren Verlusten für die Landwirtschaftsunternehmen.

Hochwasser in Italien: Binnen 36 Stunden 200 Liter Regen pro Quadratmeter

Der Zivilschutz berichtete von etwa 50.000 Menschen ohne Strom und 100.000 Leuten ohne Mobilfunknetz. Der regionale Bahnverkehr in der Emilia-Romagna wurde komplett eingestellt. Unzählige Straßen sind überflutet, viele von ihnen wurden heftig beschädigt.

In 36 Stunden habe es pro Quadratmeter durchschnittlich 200 Liter Wasser geregnet, in manchen Gegenden sogar 500 Liter. Der Zivilschutz-Minister Nello Musumeci erklärte, dass es normalerweise in jenen Regionen 1000 Liter Wasser in einem ganzen Jahr regnet.

Seit Dienstagmorgen war die italienische Feuerwehr in der Emilia-Romagna nach eigenen Angaben zu hunderten Einsätzen ausgerückt. Hunderte Feuerwehrleute waren demnach vor Ort, um Menschen aus ihren Häusern oder Autos zu retten. In der Stadt Cesena ist der Fluss Savio über die Ufer getreten und vielen Bürgern blieb nichts anders übrig, als in die oberen Etagen ihrer Häuser zu flüchten. Auch Einsatzkräfte der italienischen Bergrettung sind in den betroffenen Gebieten vor Ort, um Menschen zu helfen.

Der Fluss Savio ist nach extremen Regenfällen in Italien über die Ufer getreten. In der Stadt Cesena stehen Straßen unter Wasser, eine Familie kämpft sich mit ihren Kindern durch die Fluten. Foto: action press

Italien: Tausende Menschen evakuiert

Am stärksten betroffen vom Unwetter sind die Provinzen Ravenna, Forlì-Cesena, Rimini und Bologna - und dort insbesondere die Städte Faenza, Cesena und Forlì, wie die italienische Feuerwehr mitteilte. Die Regierung habe bereits 10 Millionen Euro für die ersten Ausgaben und Notfälle infolge der Überschwemmungen bewilligt, teilte Zivilschutz-Minister Nello Musumeci mit.

Bilder aus Faenza zeigen kaum mehr als Dächer und Arkaden, die nur noch zu einem Drittel aus dem Wasser ragen. Auf den Straßen liegt zentimeterdick graubrauner Schlamm. Umgekippte Autos hängen über Absperrungen, haben sich ineinander verkeilt oder kleben an Hausmauern. Überall liegen geknickte Bäume und Unrat. Eine Frau in Faenza berichtet, wie schnell sich die Wassermassen ihren Weg ebneten - innerhalb von zehn Minuten stieg das Wasser fast bis zum ersten Stock ihres Hauses. In mehreren Teilen der Stadt kam es zu Stromausfällen, auch bei den Telefonverbindungen gab es Probleme. Die Behörden in Bologna riefen die Bürger auf, nur in dringenden Fällen das Auto zu nehmen.

Bei Cesenatico: Deutsche Urlauberin tot am Strand gefunden

Ein 70-jähriger Mann wurde von der Feuerwehr tot geborgen, nachdem in der Ortschaft Ronta di Cesena ein Fluss über die Ufer trat. Seine Frau wird vermisst. Ein weiterer Rentner ertrank in der Stadt Forli, nachdem Wasser in das Erdgeschoss seines Hauses eingedrungen war. Seine Frau konnte gerettet werden. Die Leiche einer deutschen Frau wurde an einem Strand nahe Cesenatico aufgefunden. Noch unklar ist, wie sie ums Leben gekommen ist, Ermittlungen sind im Gange.

Luftbild der italienischen Feuerwehr: Cesena steht unter Wasser. Foto: Uncredited/Vigili del Fuoco/AP/dpa

Bereits am Dienstag wurden in der Emilia-Romagna und den Marken vorsorglich 900 Menschen evakuiert. Auch im benachbarten Kroatien herrscht nach anhaltend schlechtem Wetter der Ausnahmezustand.

In den italienischen Regionen Emilia-Romagna und den Marken ist es nach heftigen Regenfällen teils zu Überschwemmungen gekommen, wie ein von der italienischen Feuerwehr zur Verfügung gestelltes Luftbild zeigt. Foto: dpa

Wochenlang litten weite Teile Südeuropas unter einer Dürre-Periode – nun erleben die Menschen das andere Extrem, heftigste Niederschläge. Die Regenfälle haben teils verheerende Folgen:

steigende Pegelstände,

überflutete Straßen,

unterbrochene Bahnverbindungen,

umgestürzte Bäume und Erdrutsche.

An einigen Orten fielen mehr als 100 Liter Regen pro Quadratmeter. Ein Tiefdruckgebiet, das sich über Italien bildete, führte zum Unwetter auch in Kroatien. In Österreich drohen ebenfalls schwere Schauer. Weitere zehn Tage mit unbeständigem Wetter seien zu erwarten, prophezeiten Meteorologen. Am Donnerstag kommt ein tunesischer Wirbelsturm auf die mittlere Adria zu und bringt erneut arge Unwetter.

📅 Mercoledì #17maggio

🔔🔴 #allertaROSSA meteo-idro in Emilia-Romagna

🔔🟠 #allertaARANCIONE in Emilia-Romagna, Marche e Toscana

🔔🟡 #allertaGIALLA in 12 regioni

🔍 Consulta il bollettino nazionale per conoscere il livello e le zone di allerta 👉 https://t.co/mE6sFKPdqY pic.twitter.com/qgkUcq59ka — Dipartimento Protezione Civile (@DPCgov) May 16, 2023

Schwere Unwetter in Italien: Schulen geschlossen, Zugverkehr unterbrochen

Die Nachrichtenagentur Ansa berichtete über Evakuierungen und dass die Notaufnahme des Krankenhauses in Senigallia bei Ancona geräumt werden musste. Die italienische Feuerwehr berichtete über Rettungen von Autofahrern in Not. Menschen harrten auf Dächern aus, um bei Helikoptereinsätzen gerettet zu werden.

In manchen Städten wurden sicherheitshalber die Schulen geschlossen und einige Bahnverbindungen mussten gesperrt werden. In der Touristenstadt Rimini wurde der Zugverkehr nach Ravenna eingestellt. Wegen des starken Windes und der Gefahr von hohen Wellen haben Gemeinden an der Adria ein Zugangsverbot zu ihren Stränden erlassen.

Italien: Zivilschutz ruft für Sizilien die höchste Warnstufe aus

Der Zivilschutz rief die Menschen zu großer Vorsicht auf. Menschen, die nicht evakuiert wurden, sollten sich etwa in höheren Stockwerken von Gebäuden in Sicherheit bringen. Schon am Montag hatte der Zivilschutz eine Warnung der höchsten Stufe vor Überschwemmungen und Erdrutschen für die Region Emilia-Romagna herausgegeben. Die Bewohner einiger Provinzen wurden aufgefordert, unnötige Reisen zu vermeiden und möglichst von zuhause zu arbeiten.

Überschwemmungen und Erdrutsche gab es auch in der Provinz Pesaro Urbino in den Marken. Auch die Toskana wurde von schweren Unwettern heimgesucht. Die Fährverbindungen zwischen der Hafenstadt Piombino und Rio Marina auf der Insel Elba wurden wegen der starken Winde unterbrochen. In Triest, der Hauptstadt der Region Friaul-Julisch Venetien, wurden Windböen von 120 Stundenkilometern gemeldet. In Venedig droht Hochwasser.

Feuerwehrleute retten einen älteren Mann in dem überfluteten Dorf Castel Bolognese. Foto: Luca Bruno/AP/dpa

Auf der Mittelmeerinsel Sizilien kam es in der Nacht zu Dienstag zu starkem Regen. In der Hauptstadt Palermo standen Straßen und einige Keller unter Wasser. Auch für Sizilien rief der Zivilschutz die (höchste) Warnstufe rot aus.

Angesichts der Lage vor Ort sprach auch Italiens Ministerpräsidentin Giorgia Meloni den Menschen in den betroffenen Regionen ihre „volle Solidarität“ aus. „Die Regierung verfolgt die Entwicklung der Ereignisse aufmerksam und ist bereit, die notwendigen Hilfsmaßnahmen zu ergreifen“, schrieb sie bei Twitter. (fmg)