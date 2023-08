Berlin. In den vergangenen Tagen gab es schwere Unwetter in Italien und Slowenien. Spektakuläre Aufnahmen zeigen Tornados an der Adria-Küste.

Die Aufnahmen sind spektakulär: Gleich zwei Tornados wurden am Dienstagabend an der Adriaküste gesichtet. Einer entstand in Italien, der andere in Slowenien. Schuld ist ein schweres Unwetter in der Gegend.

Der erste Wirbelsturm zog rund fünf Kilometer nordöstlich von Venedig über die Urlaubsregion Jesolo hinweg. Diverse Videos in den sozialen Netzwerken zeigen, wie sich die Windhose dunkel am Himmel abzeichnet.

Tornados Italien

Die klimatischen Bedingungen in der Region sorgen immer wieder für starke Unwetter mit Windböen und großen Hagelkörnern. Auch Tornados sind in Venetien nicht ungewöhnlich.

Wirbelsturm deckt Dächer ab und wirbelt Gebäudeteile durch die Luft

Der Tornado an der italienischen Küste blieb glücklicherweise ohne Folgen – auch wenn das plötzliche Auftreten sicherlich bei einigen Menschen für einen Schreckmoment gesorgt hat.

Anders sah es an der slowenischen Adriaküste aus. Dort richtete der zweite Tornado mit einer Windgeschwindigkeit von mutmaßlich 100 Stundenkilometern größere Schäden an. Betroffen war vor allem die Gemeinde Koseze bei Ilirska Bistrica. Zahlreiche Dächer wurden abgedeckt und Gebäude beschädigt.

Auf Videos ist zu sehen, wie Gebäudeteile und Gegenstände durch die Luft gewirbelt werden, auch ein Blitzeinschlag ist zu erkennen. Die Menschen in Koseze hatten wohl allerdings Glück im Unglück: Trotz der heftigen Winde wurde niemand verletzt.

🌪 Nekaj čez 20. uro se je nad Ilirsko Bistrico razvil tornado.

🌪 Vidi se razmeroma širok vrtinec znotraj katerega so prisotni tudi zelo močni, a majhni vrtinci, ki imajo premer le nekaj metrov.



Zaradi omejitve dolžine je video skrajšan. Poslal nam ga je Klemen Bergoč.#tornado pic.twitter.com/JurpI9b5KV — ARSO vreme (@meteoSI) August 1, 2023

Gewitterwolken, wie sie derzeit häufig in den beiden Gegenden auftreten, sind die Grundvoraussetzung für ein solches Wetterphänome. Vor weiteren Unwettern wird die Adria-Küste voraussichtlich nicht verschont bleiben. Die nächsten Tiefdruckgebiete kündigen sich bereits für diese Woche an. (rs)