Auch die Brände auf der italienischen Mittelmeerinsel Sizilien haben erste Todesopfer gefordert. Drei Menschen sind in Folge der Brände gestorben. Insbesondere in der Provinz Palermo im Norden der Insel wütet das Feuer.

Italien In Italien sorgen etliche Waldbrände für Aufsehen: Sie jagen Touristen in die Flucht und haben drastische Umweltschäden zur Folge.

Vom Paradies des idyllischen Meeres zu einem Inferno mit haushohen Flammen und dichtem Rauch, der von starken Mistral-Wind angefacht alles zerstört: Hunderte Urlauber auf Sardinien haben Augenblicke der Panik erlebt. In der Gegend um Sarrabus im Nordosten der Insel mussten hunderte Touristen Campingplätze, Feriendörfer und Bungalows fluchtartig verlassen, weil sich die Flammen zu stark den Gebäuden genähert hatten.

Feuerwehrleute und Löschflugzeuge kämpften verbissen, um die Waldbrände unter Kontrolle zu bekommen. Wälder, Olivenhaine, Orangenplantagen und Ackerflächen brannten nieder, in sozialen Netzwerken kursierten erschreckende Bilder. In Videos sind Badegäste zu sehen, die eilig Strände verlassen, als sich über die Hügel Flammen nähern. Vielerorts hing dichter Rauch in der Luft, der Atemwege reizte und Augen tränen ließ.

Lesen Sie hier: Schwere Waldbrände und Unwetter in Italien – Urlaub bedroht?

In der Gegend rund um Nuoro im nordöstlichen Zentralsardinien sowie Cagliari im Süden lodern mehrere Brände. Die Feuerwehr war am Sonntagabend mit vier Löschflugzeugen und mehreren Bodenteams im Einsatz. Hitze, Trockenheit und Wind fachten die Flammen immer neu an, in der Nacht auf Montag rückte die Feuerwehr zu rund 60 Einsätzen aus. Am Montagmorgen seien jedoch so weit alle Brandherde unter Kontrolle und die Situation habe sich entspannt, sagte ein Feuerwehrmann.

Waldbrand auf Sardinien: Ermittlungen zur Brandursache laufen

Die Agrarvereinigung Coldiretti berichtete, dass ganze landwirtschaftliche Betriebe in Mitleidenschaft gezogen wurden. Unter anderem wurden Pinienwälder und Zitrusplantagen zerstört. Auf Sardinien wachsen sechs Prozent der weltweiten Korkeichenbestände. Die Bäume werden 250 bis 300 Jahre alt, nur alle neun Jahre könne man ihnen Kork entnehmen.

Die Wiederaufforstung nach diesem Brand dürfte bis zu 15 Jahre dauern, schätzte der Landwirtschaftsverband. Die genaue Brandursache ist derzeit noch unklar. Experten untersuchen derzeit, ob es sich um schwere fahrlässige Brandstiftung handelt, doch Verdächtige gibt es bisher nicht. Die Staatsanwaltschaft hat Ermittlungen eingeleitet.

Lesen Sie auch: Urlaub in Italien, Spanien und Co.: Geht das künftig noch?

Hinter den Sommerbränden stecken meistens wirtschaftliche Interessen

Immer wieder sorgen Brände in Italien für Aufsehen: Obwohl Brandstiftern bis zu zehn Jahre Knast drohen, werden Feuer teils auch wegen Bauspekulation gelegt. Die Behörden gehen davon aus, dass eine große Anzahl der Brände durch Brandstiftung verursacht wird. Die italienische Regierung will bei einer Kabinettssitzung am Montag ein Dekret auf den Weg bringen, das Strafen für Brandstiftung erhöhen soll.

Demnach sollen Drohnen verstärkt eingesetzt werden, um Brandstifter zu lokalisieren und identifizieren. Brandstifter, die wirtschaftliche Vorteile aus der Tat ziehen wollen, sollen hart bestraft werden. Nur fünf Prozent der Brände werden laut Experten von Pyromanen gelegt, die aus purer Zerstörungslust handeln. Meist steckten wirtschaftliche Interessen hinter den Sommerbränden. "Die Brandstifter sind echte Attentäter. Sie legen das Feuer mithilfe von Sprengkörpern", betonten Feuerwehrmänner.

Lesen Sie hier: Nicht nur der Klimawandel: Das begünstigt Feuer in Südeuropa

Brände sollen die staatliche Aufforstung erzwingen

Die meisten Brände werden aus spekulativen Gründen gelegt, hieß es. Der Zivilschutz sprach von einem "Geschäft mit dem Feuer". Strenge Regeln verbieten zwar das Bauen auf abgebrannten Gebieten. Dennoch geht man in Italien davon aus, dass wirtschaftliche Interessen ein Hauptgrund der neuen Brandwelle bleiben.

Vor allem in Süditalien wolle man oft durch Brände die staatliche Aufforstung erzwingen. Diese wollten mit Bränden dafür sorgen, dass weitergearbeitet werden könne, lautet der Verdacht einiger Ermittler. In vielen Gegenden in Süditalien liegt die Arbeitslosigkeit bei weit über 20 Prozent. Jeder zweite Jugendliche ist ohne Arbeitsplatz.