Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Italien: Wieder Unwetter – ein Toter, Ski-Rennen abgesagt

Berlin. Die schlechten Nachrichten für Venedig hören nicht auf – erneut ist die italienische Stadt überflutet, derzeit stehen 30 Prozent unter Wasser. Und eine Verbesserung ist nicht in Sicht, Vorhersagen rechnen damit, dass bald die halbe Stadt abgesoffen ist. Am Samstagmorgen stand das Wasser bereits 120 Zentimeter über dem Meeresspiegel.

Aber nicht nur in der Lagunenstadt bereitet fortwährender Niederschlag Probleme. Heftige Regen- und Schneefälle verursachen auch in anderen Teilen des Landes erhebliche Probleme. In der Region Friaul-Julisch Venetien im Nordosten Italiens ist ein Mann gestorben. Er war auf eine überflutete Straße gefahren.

Tragisch: Er konnte noch selbst den Rettungsdienst anrufen, als er auf für den Verkehr bereits gesperrten Straße mitgerissen wurde. Allerdings konnte dieser nicht mehr schnell genug agieren. Der Fahrer hatte keine Chance, die Fluten waren stärker. Die herangeeilten Feuerwehrleute konnten ihn nur noch tot bergen.

Venedig säuft wieder ab – Ski-Rennen in Südtirol abgesagt

Erneut Hochwasser in Venedig

Venedig leidet noch immer unter den Folgen des katastrophalen Hochwassers, das am 12. November fast das ganze historische Zentrum überflutet und enorme Schäden angerichtet hatte. Damals war das Wasser auf 187 Zentimeter über den normalen Meeresspiegel gestiegen.

Wegen heftiger Schnee- und Regenfälle im Val Gardena oder Grödnertal in Südtirol musste unterdessen das Ski-Abfahrtsrennen der Herren abgesagt werden, wie die Organisatoren mitteilten.

Val Gardene: Keine Chance für Abfahrtsrennen. Foto: ALESSANDRO GAROFALO / Reuters

Der Zivilschutz gab am Samstag mehrere Regen- und Erdrutsch-Warnungen heraus. Sie betrafen Teile der Lombardei, Friaul-Julisch Venetien, Ligurien, die Toskana, Umbrien, Lazio, Kampanien und Sardinien.

Auch in Spanien wüten Unwetter, zuletzt hatte es Anfang Dezember erhebliche Überschwemmungen auf Mallorca gegeben. Im November war Österreich von einem Schnee-Chaos getroffen worden, in Frankreich forderten Unwetter mehrere Menschenleben. (dpa/ses)