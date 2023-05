Amazon-Gründer Jeff Bezos will wieder heiraten – das ist zum Antrag bekannt

Berlin Vier Jahre nach seiner Scheidung will Amazon-Gründer Jeff Bezos wieder heiraten. Den Antrag soll er auf einem Segeltörn gemacht haben.

Amazon-Gründer Jeff Bezos will wieder heiraten. 2019 hatte Bezos auf Twitter die Scheidung von seiner Frau MacKenzie Bezos nach 25 gemeinsamen Jahren öffentlich gemacht. Die Scheidung machte MacKenzie Bezos zur drittreichsten Frau der Welt.

Wenig später zeigte sich der Unternehmer mit einer neuen Frau an seiner Seite: Journalistin Lauren Sánchez. Nun hat sich der Milliardär mit der TV-Moderatorin und ehemaligen Nachrichtensprecherin offenbar verlobt. Zuerst hatte die britische "Daily Mail" berichtet, die sich auf eine Quelle aus dem nahem Umfeld des Paares bezieht.

Jeff Bezos soll Antrag soll auf Segeltörn gemacht haben

Laut Medienberichten soll der Heiratsantrag auf seiner luxuriösen Jacht "Koru" stattgefunden haben. Die Details der Verlobung sind noch weitgehend geheim, aber die Medien spekulieren über den romantischen und extravaganten Moment, den Bezos für den Antrag gewählt haben könnte.

Die Segelyacht "Koru" von Amazon-Gründer Bezos. Foto: Felix Frieler/dpa

Aktuell schippert das Paar übers Mittelmeer, legte am Wochenende an der französischen Riviera an, wo aktuell die Filmfestspiele stattfinden. Das Paar selbst hat sich bisher nicht zu einer angeblichen Verlobung geäußert. (bef)

