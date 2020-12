Jena sperrt die öffentlichen Spielplätze

Jena. Von Mittwoch an werden die öffentlichen Spielplätze in Jena geschlossen.

Das teilt die Stadtverwaltung am Montag via Facebook mit. Die Regelungen der neuen Allgemeinverordnung zielten vor allem darauf, Gruppenansammlungen im öffentlichen Raum zu vermeiden. Corona-Blog: Erstmals über 1000 Neuinfektionen an einem Tag in Thüringen

„Uns ist bewusst, dass diese Entscheidung viele Kinder traurig macht. Es gilt aktuell aber, jegliche Ansammlungen und Kontakte so gut es geht zu vermeiden. Selbst in der kälteren Jahreszeit kommen auf Spielplätzen noch zu viele Menschen zusammen.“

Dem Fachdienst Gesundheit wurden bis Sonntagabend neun weitere Corona-Infektionen gemeldet. Sieben Personen konnten als genesen eingestuft werden. Damit gibt es in Jena 412 aktive Fälle. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt bei 220,4. Fürs Angergymnasium wurde ein Betretungsverbot angeordnet, da eine Lehrkraft positiv ist und in mehreren Klassen unterrichtet hat.