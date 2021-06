Jenaer Freibad ist 2021 kostenlos für alle Kinder

Jena. Zum Saisonstart am Sonnabend kündigt die neue Stadtwerke-Chefin eine familienfreundliche Tarifänderung an.

Pack die Badehose ein! Das könnte für Kinder in diesem Sommer wirklich wieder ein Schlachtruf werden. Denn mit einer familienfreundlichen Tarifentscheidung überraschte die Bädergesellschaft kurz vor dem Saisonstart.

In dieser Saison dürfen alle Kinder bis 14 Jahre die Freibäder kostenlos besuchen. Einziges Limit beim Bäderbesuch ist die coronabedingte Besucher-Höchstzahl. Diese liegt derzeit bei 1300 Besuchern im Ostbad und im Südbad wegen der noch größeren Wasserfläche bei 1500 Menschen. Gäste sollten sich idealerweise im Netz ein Online-Ticket besorgen, bevor sie in eines der Bäder gehen. Einige Karten soll es aber auch an der Kasse geben für Menschen, die online nicht klarkommen.

„Ich freue mich sehr, dass wir endlich grünes Licht für die Öffnung unserer Freibäder erhalten haben“, sagte Susann Zetzmann beim Pressetermin im Jenaer Ostbad. Am Donnerstag gab der Check des Gesundheitsamtes die letzte Bestätigung. Die Vorbereitungen hatten schon vor Wochen mit dem Ablassen und Wiedereinlassen des Wassers begonnen. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind in diesem Jahr tatsächlich sehr aufreget wegen des Starts, sagte Zetzmann.

Aufgrund der zuletzt gesunkenen Inzidenz werden sich die Hygieneauflagen im Bad auf die gewohnten Abstandsregeln beschränken. Eine Maske braucht es nur dort, wo die Menschen anstehen, etwa beim Eingang oder am Imbiss-Tempel. Dessen Team wird in diesem Jahr einen besonderen Beitrag zur Gästegesundheit leisten. Mit extragesundem Essen wie Salatbowls und dergleichen. Freunde traditioneller Freibad-Kost müssen deswegen nicht in Panik geraten. Currywurst mit Pommes gibt es weiterhin. So oder so ist die Essenausgabe in dieser Saison plastikfrei.

Die Überraschungsnachricht des Tages überließ Susan Zetzmann der neuen Stadtwerke-Geschäftsführerin Claudia Budich. Die Entscheidung für das kostenlose Kinderangebot sei gefallen, um wirklich jedem Kind den Eintritt ins Freibad zu ermöglichen und „den Kindern eine Freude zu bereiten“, so Claudia Budich. In den Jahren vor Corona war der Nulltarif für Kinder in den politischen Gremien immer wieder diskutiert worden. Aber es fand sich keine politische Mehrheit, dies durchzusetzen.

Nulltarif ist nur für diesen Sommer geplant

Claudia Budich sprach davon, dass es sich um eine Entscheidung für dieses Jahr handele. Umschichten heißt die Devise: Verschiedene Marketingmaßnahmen ließen sich ohnehin nicht durchführen. Insgesamt weist die Bäder-Buchhaltung für dieses Jahr noch viele Fragezeichen auf. Bereits 2020 konnte nur ein Teil der coronabedingten Umsatzausfälle in den Bädern über Coronahilfen ausgeglichen werden.

ZUR SACHE:

Die Bäder öffnen zunächst täglich von 10 bis 18 Uhr. In der Hauptsaison ab 1. Juli von 9 bis 20 Uhr. Das Frühschwimmen im Ostbad wird wieder dienstags und donnerstags von 7 Uhr bis 9 Uhr angeboten.

Die Strandbar „Strandschleicher“ am Südbad öffnet täglich von 14 Uhr bis 22 Uhr. Die Beachvolleyballplätze haben neuen Sand bekommen und können unter der Telefonnummer 0151/16 35 27 21 reserviert werden.

Online-Tickets gib es im Webshop der Jenaer Bäder: shop.jenaer-baeder.de. Die Seite wurde gestern noch programmiert. Am Drehkreuz muss einfach das Handy mit dem Barcode vorgehalten werden.

Saisonkarten können nur vor Ort erworben werden.

Ein Corona-Test, Impf- oder Antikörpernachweis sind keine Voraussetzung für den Freibadeintritt

Zu den Neuerungen der Freibad-Saison 2021 gehört auch ein heißer Draht: Unter der Rufnummer 03641/42 92 31 können Gäste montags bis freitags von 9 bis 11 Uhr und mittwochs zusätzlich von 13 bis 15 Uhr Fragen rund um alle Bäder loswerden.