Jenaer Stadtrat widerspricht Fahrpreiserhöhung

Straßenbahnen des Jenaer Nahverkehrs legen sich an der Holzmarktpassage in die Kurve. Die jüngste Tarifanhebung soll auf Wunsch des Jenaer Stadtrats ausgesetzt werden.

Jena. Knaller zum Schluss der Stadtratssitzung: Der Jenaer OB muss sich beim Verbund VMT für eine Rücknahme der höheren Kinder- und Schülertarife einsetzen. Diese gelten aber schon seit 1. August.

Die jüngste Fahrpreiserhöhung innerhalb des VMT soll rückgängig gemacht werden. Diesen Verhandlungsauftrag hat der Stadtrat am späten Mittwochabend dem Jenaer Oberbürgermeister erteilt. Den Antrag hat die Fraktion Die Linke eingebracht. 18 Ja-Stimmen, 13 mal Nein, zwei Enthaltungen - so ging die Abstimmung gegen 22.35 Uhr aus.

Es sei ein ganz schlechtes Signal gewesen, zum Ferienbeginn die Kinderfahrpreise zu erhöhen, sagte Gudrun Lukin (Linke). Die Linke wollte bereits vor der Sommerpause das Thema diskutieren, kam damit aber nicht auf die Tagesordnung.

Kostenfreies Ticket für Junge wird angestrebt

„Ziel ist es, sowohl die im August 2021 erfolgte Erhöhung rückgängig zu machen, als auch eine generelle Absenkung der Fahrscheinpreise für Kinder und Jugendliche anzustreben. Wir bereiten damit schrittweise ein kostenfreies Mobilitätsticket für die junge Generation vor“, heißt es in dem Beschluss.

Außerdem soll in Zukunft wieder über jede Fahrpreiserhöhung im Stadtrat diskutiert werden. Die Diskussion war vor einigen Jahren abgeschafft worden, weil die Spielräume innerhalb des Verkehrsverbundes (VMT) sowieso eingeschränkt sind.

Bürgermeister Christian Gerlitz (SPD) hatte gegen den Beschlussantrag der Linken gesprochen. Er sagte, das Thüringer Infrastrukturministerium stelle sich gegen stärkere Rabatte auf Kinderzeitkarten. Die Aktenlage sei klar und der Schwarze Peter nicht dem VMT zuschiebbar.

Gudrun Lukin (Linke) erwiderte, eine stärkere Rabattierung sei sehr wohl möglich. Sie wunderte sich über die Worte des SPD-Bürgermeisters. Die SPD mühe sich ansonsten sehr um kostenlose Jugendmobilität.

FDP spricht von fairen Tarifen

Die FDP unterstützte indes Bürgermeister Gerlitz. Schon jetzt müssten die Stadtwerke 6 Millionen Euro jährlich zuschießen, sagte Stefan Beyer. Er sprach von fairen Tarifen.

Am 1. August waren Einzelfahrscheine für Kinder um 10 Cent teuer geworden und kosten seitdem 1,70 Euro. Die Schüler-Monatskarte verteuert sich auf 47,60 Euro (Abo: 42,40). Damit ist das Schüler-Abo in Jena teurer als in der U-Bahn-Stadt München.

